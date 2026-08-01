Temu sostiene que colabora en la inspección de Bruselas y niega subsidios públicos

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Dublín, 1 ago (EFE).- La plataforma china de comercio electrónico Temu aseguró este sábado que ha colaborado «plenamente» y que ha atendido todas las solicitudes formuladas por la Comisión Europea (CE) en una investigación encaminada a averiguar si ha recibido subsidios públicos que perjudican a sus competidores en la Unión Europea (UE).

El Ejecutivo comunitario acusó este viernes a la compañía de no colaborar en la inspección iniciada el pasado diciembre por sorpresa en las oficinas WhaleCo Technology Limited, la subsidiara de Temu en Dublín (Irlanda).

En concreto, la CE arguyó que sus responsables no proporcionaron información sobre la organización y la gestión de sus actividades en la UE, ni sobre los libros en los que registra su actividad ni sobre las herramientas y sistemas informáticos que utiliza para sus negocios en el mercado único.

En un comunicado difundido hoy en Dublín, Temu explicó que «no está de acuerdo» con las conclusiones preliminares de la Comisión «expuestas en su Pliego de Cargos».

«Temu cooperó plenamente y atendió todas las solicitudes formuladas por la Comisión durante la investigación. Analizaremos y responderemos al Pliego de Cargos, y confiamos en que la Comisión reconsidere su posición», señaló la plataforma china en la nota.

Temu también negó «categóricamente» haber recibido subvenciones extranjeras «que distorsionen el mercado interior», al tiempo que reiteró su compromiso «con la competencia leal».

«La empresa -indicó- genera flujos de caja sostenidos a partir de sus propias actividades operativas, suficientes para financiar las operaciones de Temu en la Unión Europea.

La compañía subrayó que no necesita depender de «subvenciones extranjeras» para financiar «ninguna actividad competitiva ni para obtener una ventaja competitiva en el mercado interior».

«Seguimos comprometidos a continuar cooperando con la Comisión y a cumplir con todas nuestras obligaciones legales en virtud de la legislación de la Unión Europea», concluyó Temu.

La CE ha indicado que, si tras sus alegaciones, sigue considerando que hay «evidencia suficiente» de que Temu ha incumplido sus obligaciones de colaborar con la inspección, podría imponerle una multa de hasta el 1 % de su facturación anual a nivel global.

Todo ello, mientras el Ejecutivo comunitario continúa con la investigación principal para saber si ha recibido subsidios que distorsionan el mercado, una suposición sobre la que todavía no se ha pronunciado. EFE

ja/agf