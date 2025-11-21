Tenaglia: La selección argentina es mi sueño máximo

Javier Domaica

Vitoria (España), 21 nov (EFE).- El argentino Nahuel Tenaglia es uno de los jugadores más destacados del primer tercio de la LaLiga EA Sports. Enrolado en las filas del Deportivo Alavés, equipo al que llegó en 2022 procedente de Talleres, se ha hecho con un puesto fijo en el eje de la defensa albiazul.

Sueña con enfundarse la zamarra albiceleste de su país y se siente a gusto en el cuerpo a cuerpo con delanteros mucho más grandes y pesados que él, a los que ha puesto en serios problemas.

Pregunta: ¿Cómo está en esta posición, que no era nueva para usted, pero sí en el Alavés?

Respuesta: Me siento muy bien, contento de seguir sumando minutos. Uno siempre quiere jugar sea en la posición que sea y hoy me toca jugar de central. Disfruto ahí con la confianza que me han dado el ‘Chacho’ (Coudet) y mis compañeros.

P: ¿Es muy diferente a la hora de gestionar un partido cambiar de posición o se lo toma igual?

R: Me lo tomo igual. Es diferente porque como lateral hay que atacar mucho más y siendo central tienes que estar muy atento con el delantero.

P: Muchas veces le toca pelear con gente mucho más grande y corpulenta que usted.

R: Me gusta cuando tenés delanteros mundiales. Me gusta medirme de igual a igual, ya sea que por ahí son más altos, tienen más cuerpo que yo, me gusta medirme contra ellos. También lo hice con Kike (García), fue un gran compañero y dentro de la cancha nos peleamos un poco, pero son cosas del fútbol y también las disfruto.

P: ¿Esperaba una evolución así cuando salió de Talleres?

R: No sé si me lo esperaba o no, pero uno trabaja para eso. Estando en Talleres era mi sueño venir a jugar acá y una vez que estoy acá trato de crecer todos los días, entrenamiento a entrenamiento. Me encuentro muy bien, viviendo un momento muy lindo así que ojalá pueda seguir creciendo muchísimo más.

P: En la época de la pandemia estuvo cerca de la selección argentina. ¿Cree que la propia pandemia le pudo restar alguna posibilidad?

R: La selección es mi sueño máximo, pero sabemos lo que es la selección Argentina, que viene salir campeona del mundo, tiene jugadores muy buenos, pero uno siempre sueña con eso. Trato de entrenarme todos los días y jugar todos los partidos al máximo y si algún día llega esa oportunidad, bienvenida sea.

P: ¿Ha hablado con Joaquín Panichelli tras su debut?

R: Se lo merece sin ninguna duda. Es un chico muy bueno, muy humilde que la luchado muchísimo. Cuando estuvo acá sufrió una lesión muy fea y lo veíamos todos los días cómo se entrenaba, cómo se preparaba para volver. Fueron seis meses y es un tiempo largo para un jugador de fútbol y hoy verlo donde está, más que yo soy argentino, se me pone la piel de gallina, porque sé lo que trabajó. Se tuvo que ir a Segunda. Nadie le regaló nada y se merece todo lo que está pasando.

P: Muchos se sorprenden de la posición del Alavés (10º).

R: Venimos trabajando muy bien. No se nos han dado muy bien los partidos fuera de casa, pero en casa lo estamos haciendo muy bien. Tenemos que agarrar esa dinámica de salir fuera y dar ese golpe arriba de la mesa que nos pondría en una situación muy linda. Si ganamos en Girona íbamos a estar en zona de Europa y para nosotros es muy importante. Sabemos que hay un plantel para hacerlo pero tenemos que ir partido a partido, reforzar lo que hacemos en casa, fuera de casa y yo creo que cuando demos ese pasito nos va a ir muy bien a todos.

P: ¿Cómo lleva lo de tener un entrenador argentino como el ‘Chacho’?

R: Me gusta mucho cómo son los entrenamientos. Me recuerdan a cuando estábamos en Argentina, muy dinámicos, poco tiempo de descanso en los entrenamientos de hora y media, pero siempre al máximo y exigiéndote. Me gusta que me exijan, que me estén arriba constantemente porque eso no solo me lo hace a mí el ‘Chacho’, si no que se lo hace a todos los compañeros y yo creo que con eso vamos a mejorar muchísimo.

P: ¿Va a volver al lateral derecho?

R: Me gusta jugar de central, Jonny (Otto) en el lateral lo está haciendo súper bien. Yo no lo conocía mucho y cada vez que lo veo jugar me encanta. Cada vez que le damos la pelota, tiene una paciencia, un segundo más que le hace ser un poco especial.

P: ¿Les ha afectado la sanción de la FIFA a Facundo Garcés?

R: Sí porque sabemos la clase de compañero que es. Era un capitán más para todos nosotros, por lo que demostraba en el vestuario, en el día a día. Desde el momento que llegó lo veíamos correr a él solo esperando la oportunidad para poder entrenar con nosotros. Veníamos, hacía muchísimo frío y el ya estaba entrenando. EFE

