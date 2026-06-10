Tencent vende bonos por 4.665 millones de dólares, su mayor emisión desde 2020 ante la IA

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Shanghái (China), 10 jun (EFE).- El gigante digital Tencent, la compañía número uno de China por capitalización de mercado y una de las 20 mayores del mundo, anunció este miércoles que ha recaudado unos 4.665 millones de dólares con ventas de bonos en un momento de competencia entre tecnológicas por fondos para inteligencia artificial (IA).

En un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, la compañía indica que ha llegado a acuerdos de venta de cuatro tramos de títulos por 2.450 millones de dólares (2.122 millones de euros) y por 15.000 millones de yuanes (2.215 millones de dólares, 1.918 millones de euros) con vencimiento entre 2036 y 2056.

Esta emisión, que se oficializará el próximo día 16 de junio, se enmarca dentro de un programa cifrado en 30.000 millones de dólares (25.979 millones de euros) en bonos a medio plazo, del que, contando con las cantidades confirmadas hoy, ya ha empleado unos 22.180 millones de dólares (19.207 millones de euros).

Si bien el comunicado únicamente hace referencia a «propósitos corporativos generales, incluyendo refinanciaciones» como destino de los fondos recaudados, Bloomberg enmarca la operación en la campaña que protagonizan tecnológicas de todo el mundo para obtener fondos con los que financiar sus inversiones en IA.

Ese mismo medio apunta que se trata de la mayor emisión de bonos por parte de Tencent desde 2020.

La compañía, con sede en Shenzhen (sureste), es conocida por ser la desarrolladora de WeChat o por ser el mayor vendedor global de videojuegos gracias a títulos internacionalmente aclamados como ‘League of Legends’, y en los últimos meses se ha consolidado como uno de los líderes del incipiente sector chino de la IA gracias al modelo de lenguaje extenso Hunyuan o al ‘chatbot’ Yuanbao.

Tras la confirmación de la emisión de bonos, las acciones de Tencent en la Bolsa de Hong Kong subían hoy un 1,85 % hacia las 11:00 hora local (03:00 GMT), aunque siguen presentando una bajada del 10 % en el acumulado de los últimos doce meses. EFE

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