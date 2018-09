Estos institutos trabajan para fomentar no sólo la educación y la investigación, sino también las empresas de tecnología punta. Organizan intercambios universitarios y de cooperación que ayudan a los académicos de instituciones suizas a participar en exposiciones educativas, y realizan exposiciones sobre aspectos relacionados con la investigación científica suiza.

Tendencias en investigación 27 de septiembre de 2018 - 15:29 Suiza cuenta con 12 universidades y dos escuelas politécnicas federales en Zúrich y Lausana, gracias a las cuales el país se sitúa a la vanguardia en muchos campos de la investigación científica. El gobierno respalda los estudios académicos mediante el Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica (FNS). El FNS apoya los programas de investigación y esboza los lineamientos de la política de investigación científica a largo plazo. Polos Nacionales de Investigación El Fondo Nacional Suizo para la Investigación Científica fomenta actualmente proyectos de investigación a largo plazo, empleando para ello el mecanismo de los Polos Nacionales de Investigación. Estos centros se encargan de los proyectos científicos a largo plazo en áreas de importancia estratégica para el desarrollo de la ciencia, la economía y la sociedad suizas. Cada polo tiene su centro en una universidad o en otra institución análoga, la denominada “leading house”, que incluye una red de investigadores activos en toda Suiza. El objetivo es que los polos den como resultado investigaciones destacadas y de calidad reconocida internacionalmente, conocimientos y transferencia de tecnología, capacitación de científicos jóvenes y promoción de las investigadoras. Lanzado en 2001, el programa cuenta hoy con 21 Polos Nacionales de Investigación en ciencias de la vida, medio ambiente y sostenibilidad, tecnología, tecnología de la información y comunicación, y ciencias sociales y humanas. Centros de investigación consagrados Suiza alberga varias instituciones de investigación científica con renombre internacional. Por ejemplo el Instituto Paul Scherrer, de Argovia, uno de los centros investigadores más destacados de Europa en ciencias físicas. La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, cerca de Ginebra) da a los científicos la oportunidad de estudiar las partículas elementales que constituyen el universo. El procedimiento se realiza mediante la aceleración de partículas a una velocidad próxima a la de la luz y haciéndolas después colisionar entre ellas. Los aceleradores de partículas son túneles circulares instalados debajo de la superficie. El gran Colisionador de Hadrones (LHC), construido en 2008, forma parte del intento de explicar cómo se convierten en masa las partículas. Un aspecto interesante del CERN, además de la investigación, es que fue aquí donde comenzó a crearse la red World Wide Web como un medio concebido para facilitar la comunicación entre los científicos. El Laboratorio Europeo de IBM queda en Rüschlikon, próximo a Zúrich. Este gigante estadounidense mantiene desde 1956 un laboratorio de investigación en Suiza con personal procedente de distintos países europeos. Como es de suponer, Suiza es también sede de muchos institutos de investigación especializados en temas de montaña. Un ejemplo de ellos es el Instituto para el Estudio de la Nieve y de las Avalanchas (en Davos). Forma parte del Instituto Federal de Estudios sobre los Bosques, la Nieve y el Paisaje. Sus científicos realizan investigaciones sobre la nieve, la atmósfera, las avalanchas y otros riesgos naturales, como el permacongelamiento (permafrost) los sistemas ecológicos alpinos. Además desarrollan aplicaciones prácticas. swissnex – una red internacional Suiza ha establecido una red de consulados de la ciencia denominados 'Casas Suizas' o 'swissnex' en todo el mundo para dar a conocer la investigación científica suiza. La primera de ellas se creó en Boston, en el año 2000; la segunda en San Francisco (2003); la tercera en Singapur (cerrada a finales de 2015) y se han inaugurado otras en Shanghái, Bangalore, India y Río de Janeiro. Estos institutos trabajan para fomentar no sólo la educación y la investigación, sino también las empresas de tecnología punta. Organizan intercambios universitarios y de cooperación que ayudan a los académicos de instituciones suizas a participar en exposiciones educativas, y realizan exposiciones sobre aspectos relacionados con la investigación científica suiza.