Cambio climático en los Alpes: cinco estrategias para salvar las estaciones de esquí suizas

Los efectos del cambio climático son claramente perceptibles en los Alpes. Keystone / Urs Flueeler

Suiza es uno de los destinos predilectos para los deportes de invierno, pero los tiempos de nieve asegurada han quedado atrás. Frente a temporadas imprevisibles, las estaciones de esquí y los destinos alpinos se ven obligados a replantear su modelo para subsistir.

1. Las estaciones de esquí cambian de manos

Las estaciones de esquí suizas pertenecen principalmente a empresas de teleféricos y remontes, en las que las comunidades locales suelen tener participación, aunque sin el control mayoritario. En otoño de 2025, los municipios de Flims, Laax y Falera, en el cantón de los Grisones, acapararon titulares al unirse para comprar su dominio esquiable, ‘Weisse Arena’. Los ciudadanos y las asambleas locales votaron por amplia mayoría a favor de asumir el control total del área por un costo de 94,5 millones de francos suizosEnlace externo (123 millones de dólares). El objetivo principal era evitar que cayera en manos de inversores extranjeros. Estos habían prometido invertir millonesEnlace externo, pero los actores locales habrían perdido poder de decisión.

La estadounidense ‘Vail Resorts’, el mayor operador de estaciones de esquí del mundo, ha puesto la mira en los Alpes. Ya ha adquirido los remontes de ‘Crans-Montana’ y ‘Andermatt-Sedrun’. La empresa suele centrarse en destinos con potencial de desarrollo, donde remontes, alojamiento e instalaciones de ocio pueden integrarse en un gran complejo turístico. La presencia de estos nuevos inversores está transformando el carácter de las regiones de montaña. En Andermatt, por ejemplo, el empresario egipcio Samih Sawiris impulsa el desarrollo turístico e incluso ha creado un nuevo centro urbano. En la comuna valesana Saas-Fee [también conocida como “la perla de los Alpes”], la familia austríaca Schröcknadel Enlace externoposee una participación mayoritaria en la estación de esquí, además de varias propiedades.

Al igual que ‘Weisse Arena’, otras estaciones de esquí suizas también se movilizan para evitar adquisiciones extranjeras. La compañía de teleféricos y remontes de Lenzerheide, en el cantón de los Grisones, ha adoptado una estructura con más de 3.500 accionistas, en la que el municipio conserva casi la mitad de las acciones.

2. Las estaciones de mayor altitud amplían su infraestructura

Como regla general, una pista debe contar con 30 centímetros de nieve durante 100 días para que valga la pena acondicionarla y mantenerla en funcionamiento. Una nueva herramienta, conocida como Snow Compass, ayuda a las estaciones de esquí a determinar si seguirán disponiendo de esa cobertura en el futuro. La herramienta, desarrollada por la ‘Asociación Suiza de Teleféricos’ y ‘Suiza Turismo’, junto con el ‘Instituto para el Estudio de la Nieve y las Avalanchas’ (SLF)Enlace externo, el ‘Instituto Tecnológico Federal de Zúrich’ (ETH Zurich) y ‘MeteoSwiss’, utiliza métodos científicos para generar proyecciones sobre el futuro de las pistas. Los datos muestran que la temporada invernal será significativamente más corta en ciertas localidades.

La herramienta también deja claro que las compañías de teleféricos y los destinos asociados a los deportes de invierno siguen dependiendo en gran medida del negocio invernal. Los meses fríos continúan atrayendo visitantes de forma fiable y siguen siendo los más rentables. En consecuencia, los lugares que saben que seguirán teniendo nieve en el futuro están invirtiendo. Así, las estaciones de gran altitud reemplazan remontes antiguos por instalaciones modernas y renuevan sus restaurantes. Saas-Fee, por ejemplo, ha renovado el funicular más alto del mundo hasta el MittelallalinEnlace externo, a casi 3.500 metros sobre el nivel del mar; el teleférico hacia Mürren, en el Oberland bernés, ha sido modernizado con una inversión de 130 millones de francos suizos; y se han destinado 80 millones de francos suizos a nuevas telecabinas en el dominio esquiable Flims – Laax – Falera. El diario Berner Zeitung habla de una «carrera armamentista en las montañas».Enlace externo

3. Las estaciones de esquí unen fuerzas

Siempre que es posible, las estaciones de esquí de la Confederación se asocian para asumir conjuntamente las inversiones. Las grandes áreas interconectadas ofrecen a los aficionados a los deportes de invierno más kilómetros de pistas, más opciones gastronómicas y una mayor diversidad de actividades. Los operadores pueden compartir costos y organizar de manera conjunta sus estrategias de marketing y venta de boletos. Entre las regiones interconectadas más conocidas figuran ‘Arosa-Lenzerheide’, en el cantón de los Grisones, y ‘Les Portes du Soleil’, en el cantón del Valais. En esta última, los esquiadores pueden incluso cruzar la frontera y continuar esquiando en Francia.

La fusión más reciente implicó estaciones situadas en tres valles distintos y en dos cantones. El dominio esquiable Andermatt-Sedrun se completó en otoño de 2018Enlace externo, y Disentis se sumó seis meses después. Se construyeron nuevos teleféricos y restaurantes en altura para conectar las estaciones a través del paso de Oberalp. También se invirtieron grandes sumas en almacenamiento y producción de nieve. Los operadores estadounidenses prometen una temporada de esquí de siete meses.

4. Las estaciones evalúan actividades con baja dependencia de nieve

«Todos van a esquiar», decía una popular canción suiza de los años 60Enlace externo. Suiza sigue siendo hoy una nación de esquiadores. Según un análisisEnlace externo el 62% de los suizos de entre 14 y 70 años practica deportes de invierno. Este porcentaje se ha mantenido estable en los últimos años. Sin embargo, es evidente que para las estaciones es preferible que los visitantes no acudan únicamente por las pistas.

Especialmente a menor altitud, las regiones de esquí intentan desarrollar ofertas más allá de los deportes de invierno alpinosEnlace externo que requieran menos nieve y generen menores costos de mantenimiento. Algunas estaciones se han especializado en excursiones con raquetas de nieve o en senderismo invernal. El Stockhornbahn, cerca de Thun, ha abandonado por completo el turismo de esquí.Enlace externo Lo mismo ocurre con Monte Tamaro, en el Tesino, y la región de Les Paccots, en el cantón de Friburgo. Con un enfoque turístico más sostenible, estas regiones buscan atraer a quienes desean viajar fuera de los circuitos tradicionales, así como a grupos de personas mayores, visitantes extranjeros y turistas sin experiencia en el esquí.

Si bien el invierno es la temporada más lucrativa, los destinos de montaña y las asociaciones turísticas intentan atraer visitantes durante todo el año. Ofrecen retiros de yoga, vacaciones en bicicleta de montaña y propuestas gastronómicas destacadas. El cambio climático puede ser una maldición para el invierno, pero el otoño se ha revalorizado. ‘Suiza Turismo’ promueve los múltiples atractivos del país en otoñoEnlace externo mediante campañas publicitarias con celebridades como Roger Federer y Halle Berry. Las vacaciones de senderismo son ahora posibles hasta bien entrado noviembre, tras lo cual la temporada de esquí comienza casi sin interrupción. No obstante, eso implica que hoteles y teleféricos deben renunciar al tradicional ‘descanso’ entre temporadasEnlace externo si desean recibir visitantes en otoño.

Otra solución es reorganizar las temporadas. Debido a la falta de nieve, la estación de esquí de Atzmännig, en el cantón de San Galo, ha pasado al “modo veranoEnlace externo” durante el invierno. Sin embargo, esta alternativa no resulta financieramente viable.

5. Las estaciones de esquí están cerrando

La mayoría de las estaciones mencionadas en este artículo son grandes y se sitúan muy por encima de la altitud crítica de 1.600 metros sobre el nivel del mar. En estos lugares todavía vale la pena invertir en el futuro. En las zonas más bajas la situación es diferente.

Debido a la falta crónica de nieve, decenas de estaciones de esquí en Suiza han cesado sus operaciones, mientras que otras están al borde de cerrar sus puertas. Muchas de ellas eran pequeños remontes locales que funcionaban con regularidad y que hoy permanecen, en su mayoría, sobre extensas superficies de pasto. El portal de noticias Watson contabiliza 167 estaciones de esquíEnlace externo que han cerrado.

Tras el cierre surge el problema del desmantelamiento de las infraestructuras. Eso suele implicar costos elevados que, en muchos casos, nadie puede o quiere asumir. Así, decenas de remontes abandonadosEnlace externo se oxidan en todo el país.

Sin embargo, incluso en la meseta central suiza todavía existen algunos remontes que permiten disfrutar de unas horas de esquí cuando nieva. Es el caso de Seon, en el cantón de Argovia, donde en enero de 2026 se celebró una carrera de esquíEnlace externo, por primera vez en 30 años.

Texto original editado por Balz Rigendinger. Adaptado del inglés por Norma Domínguez. Versión en español revisada por Carla Wolff.

