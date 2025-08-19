Tennessee y Luisiana envían a casi 300 soldados a Washington para apoyar campaña de Trump

Washington, 19 ago (EFE).- Los líderes republicanos de Tennessee y Luisiana enviarán a casi 300 tropas de sus Guardias Nacionales a Washington D.C., con lo que ya son seis los estados que respaldan con más soldados la polémica campaña contra el crimen en la capital impulsada por el presidente, Donald Trump.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó el despliegue de alrededor de 160 efectivos, mientras que su homólogo de Luisiana, Jeff Landry, activó a unos 135 militares de su territorio para apoyar al mandatario en su «misión de restablecer la seguridad y la paz en la capital de la nación», dijo Landry en X.

La próxima llegada de nuevos refuerzos se conoce días después de que los líderes de los estados de Virginia Occidental, Ohio, Misisipi y Carolina del Sur – todos republicanos- anunciaran que enviarán en total un estimado de unos 900 efectivos, que se unirán a los 800 miembros de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia activados por Trump la semana pasada.

Como parte de su campaña contra lo que describe como una «ola de crímenes» en la capital, el pasado 11 de agosto el mandatario estadounidense ordenó a su Gobierno tomar el control de la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia (D. C.), donde se encuentra Washington.

También activó a cientos de soldados, que ahora patrullan las calles y espacios de la ciudad junto a agentes de agencias como el FBI, la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Desde el inicio de la operación, se han realizado 465 arrestos por delitos de homicidio, tenencia ilegal de armas y narcotráfico, entre otros cargos, informó este martes la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi. Las detenciones también incluyen a indocumentados, según la Casa Blanca.

La toma de control federal de la policía de D.C. ha sido rechazada por gran parte de los habitantes de la capital y las autoridades locales, que dicen que los delitos han bajado y este viernes demandaron a la Administración del republicano porque consideran que abusa de su autoridad al realizar una «toma hostil» de las fuerzas del orden.

La gobernadora de Kansas y presidenta de la Asociación de Gobernadores Demócratas, Laura Kelly, hizo un llamado a sus homólogos en otros estados a «rechazar la tentación de usar a sus soldados para reforzar una agenda peligrosa y políticamente motivada» por parte de Trump.

Según insistió Kelly en un comunicado, desplegar tropas de la Guardia Nacional en Washington sin el consentimiento de las autoridades locales «socava la misión de la Guardia Nacional, desperdicia recursos necesarios para emergencias reales y, quizás lo peor de todo, agrava la división que ya amenaza a Estados Unidos».

Trump ya había activado tropas de la Guardia Nacional de California en junio pasado para sofocar protestas mayoritariamente pacíficas contra el aumento de las redadas migratorias en Los Ángeles, en contra de la voluntad de su gobernador, el demócrata Gavin Newsom, quien como respuesta demandó a la Administración por abuso de poder. EFE

