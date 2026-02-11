Tensión entre manifestantes y policías en protesta contra la reforma laboral en Argentina



Buenos Aires, 11 feb (EFE).- La protesta contra la reforma laboral que debate este miércoles el Senado argentino comenzó con el lanzamiento de piedras por parte de los manifestantes y de gases lacrimógenos de la policía, lo que ha provocado una gran tensión en la plaza del Congreso, de Buenos Aires.

Los sindicatos han convocado a la protesta contra el proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno del presidente Javier Milei, y a primera hora de la tarde cientos de personas ya se congregaban en el centro de la capital.

Mientras tanto, los senadores debaten al interior del Legislativo una ley que cambiará radicalmente las condiciones del trabajo en Argentina. EFE

