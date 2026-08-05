Terapia dirigida reduce 94 % riesgo de progresión intracraneal en tipo de cáncer de pulmón

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Ciudad de México, 5 ago (EFE).- Una terapia dirigida con lorlatinib redujo un 94 % el riesgo de progresión intracraneal en pacientes con cáncer de pulmón avanzado ALK positivo, una variante poco frecuente de la enfermedad que suele afectar a personas más jóvenes y presenta una elevada probabilidad de desarrollar metástasis cerebrales.

La actualización a siete años del estudio fase III CROWN fue dada a conocer por la compañía farmacéutica Pfizer durante la reunión anual de 2026 de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) y publicada en la revista científica Annals of Oncology.

En el estudio se evaluó el tratamiento con lorlatinib como primera línea frente a crizotinib en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) avanzado o metastásico con alteraciones en el gen ALK.

Los resultados mostraron una reducción del 94 % en el riesgo de progresión intracraneal, una de las principales complicaciones asociadas con este subtipo de cáncer, caracterizado por su tendencia a diseminarse al cerebro.

Según la publicación científica, la probabilidad estimada de permanecer libre de progresión intracraneal a siete años fue del 83 % entre los pacientes tratados con lorlatinib.

Además, no se registraron nuevos eventos de progresión intracraneal después de los primeros 30 meses de tratamiento y el perfil de seguridad permaneció consistente con los análisis previos, sin identificarse nuevas señales de seguridad.

Luis Suárez, líder médico de Oncología para América Latina en Pfizer, señaló que la actualización a siete años del estudio CROWN aporta evidencia de largo plazo sobre el beneficio que pueden ofrecer las terapias dirigidas en pacientes con cáncer de pulmón ALK positivo.

“Estos resultados permiten comprender mejor la duración del beneficio clínico y proporcionan información relevante para la toma de decisiones en la práctica médica», apuntó el experto durante el Seminario Latinoamericano de Oncología, realizado de manera simultánea en Ciudad de México, São Paulo y Buenos Aires.

Más de la mitad de pacientes continúa sin progresión

El seguimiento también mostró que el 55 % de los pacientes tratados con lorlatinib permaneció libre de progresión de la enfermedad tras siete años, mientras que la mediana de supervivencia libre de progresión aún no se ha alcanzado, lo que indica que más de la mitad de los participantes seguía sin presentar un avance del cáncer al momento del análisis.

Con este periodo de observación, el estudio CROWN se sitúa entre las investigaciones con mayor tiempo de seguimiento en pacientes con cáncer de pulmón ALK positivo, un subtipo que representa entre el 3 % y el 5 % de los casos de cáncer de pulmón de células no pequeñas.

Aunque poco frecuente, suele presentarse en personas más jóvenes y con una mayor predisposición a desarrollar metástasis cerebrales.

El estudio incluyó a 296 pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado ALK positivo que no habían recibido tratamiento previo y comparó lorlatinib frente a crizotinib como terapia de primera línea. El seguimiento de los participantes continúa para evaluar los resultados de supervivencia global.

Un subtipo poco frecuente, pero especialmente agresivo

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Pulmón, especialistas recuerdan que esta enfermedad continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en el mundo.

Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 se registraron alrededor de 2,5 millones de nuevos casos de cáncer de pulmón y 1,8 millones de muertes por esta enfermedad en el mundo.

El cáncer de pulmón de células no pequeñas representa alrededor del 80 % de los casos y entre el 3 % y el 5 % de estos pacientes presenta alteraciones en el gen ALK. Aunque se trata de un subtipo poco frecuente, identificar esta alteración permite seleccionar terapias dirigidas para su tratamiento.

Para Suárez, esta actualización a siete años amplía la evidencia disponible sobre el comportamiento de estas terapias a largo plazo y aporta información relevante para la práctica clínica, mientras el estudio CROWN continúa el seguimiento de los pacientes para determinar el impacto del tratamiento en la supervivencia global. EFE

PBD-lat/csr/mb/gpv

(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Pfizer para la difusión de este contenido.