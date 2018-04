Este contenido fue publicado el 16 de abril de 2018 18:18 16 de abril de 2018 - 18:18

Primer día del tercer juicio contra Sperisen en Ginebra, luego de que el Tribunal Federal, la máxima instancia judicial helvética, solicitara a la Corte de Apelaciones de Ginebra abrir un nuevo juicio tras aceptar parcialmente un recurso del afectado.

(© KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI)

En el primer día del nuevo proceso abierto en contra del ciudadano suizo-guatemalteco Erwin Sperisen por asesinato, el Ministerio Público sostiene su acusación, mientras que la defensa continúa su estrategia de tomarse su tiempo y desacreditar una y otra vez las pruebas del expediente. Sperisen elige el silencio.

Son las 9:03 de la mañana y en el único acceso de ingreso a la sala donde tendrá lugar el juicio, el tercero en Ginebra, contra el suizo-guatemalteco Erwin Sperisen aún hay ocho personas a la espera del control de seguridad.

En la sala, media llena, a las 9:22 se anuncia el ingreso de los miembros de la Cámara penal de recurso y revisión de la Corte de Justicia ginebrina.

El acusado, su familia, amigos, interesados, el procurador Yves Bertossa y los periodistas nos levantamos de los asientos mientras toman su lugar aquellos que deberán decidir, una vez más, si Sperisen es culpable o no de la muerte de 10 reos en su actuar como director de la Policía Nacional Civil (PNC) en Guatemala en 2005 y 2006. Inicia el proceso.

Bertossa solicita agregar a la acusación de asesinatos en contra de Sperisen, una acusación subsidiaria, que refuerce con la omisión de actuación del señalado en el momento de los hechos su aceptación implícita de los asesinatos.

El primer procurador es breve y conciso.

Dice no tener dudas en que Erwin Sperisen permitió que los asesinos actuaran y pudieran manipular las escenas de sus crímenes, durante su presencia en la operación Pavo Real. Y que ya se ha comprobado que Sperisen estuvo presente en la reunión previa al operativo. “Se trató de homicidio planificado”, es decir, ejecuciones en el marco de una operación paralela, reitera.

“Bajo la dirección de Sperien, como director de la PNC, fue realizado este plan paralelo para ejecutarlos”. Gabriel Figueroa retuvo en sus declaraciones a la justicia ginebrina que ese comando existió.

“¿Acaso Sperisen hizo algo para impedir la presencia de ese grupo?”, cuestiona Bertossa. “El sr. Sperisen tuvo contacto regular con Gabriel Figueroa. Dejó que seleccionara y matara a estos reos”.

Defensa insiste en rechazar pruebas

Para los abogados defensores Florian Baier y Giorgio Campá es insostenible la teoría de que su cliente haya sido “cómplice” de sus subordinados y recuerda que en Austria ya fue absuelto de cargos, Javier Figueroa, bajo las órdenes de Sperisen y en España, Carlos Vielmann, su inmediato superior.

Además, repite con insistencia que este caso lo llevarán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y advierte que si la Cámara de apelaciones acepta la modificación del acta de acusación propuesta por Bertossa, exigirá tres meses para preparar la defensa.

Y pese a que el Tribunal Federal, la máxima instancia judicial en Suiza, rechazo diversos de sus alegatos en sus varios recursos, los abogados insisten en enumerar de nuevo algunos puntos de prueba en contra de su cliente que consideran del todo inconsistentes.

Ni lo solicitado por el fiscal, ni por la defensa pasa la barra de la corte y termina la jornada antes de las 16:00 horas.

Mañana, los jueces escucharán los testigos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sobre las pruebas presentadas sobre las muertes de los reos y el miércoles tocará al MP y a la abogada Alexandra López, que representa a la parte acusadora, escuchar sus argumentos.

El jueves será el turno de los abogados de Sperisen. Y entre tanto, el señalado advierte que no responderá más preguntas ni del MP ni de la corte. “Todo lo que tenía que decir, ya está dicho”.

¿Por qué su posición de rechazo a responder en este juicio a la corte, al MP?, preguntamos al propio Erwin Sperisen, al final de la jornada: “Si durante más de 5 años hemos repetido infinidad de veces los hechos y si durante todo este tiempo no han quedado las cosas claras y no quieren escuchar mis testigos, entonces quédense con la información de los testigos que quieren escuchar. Tienen dudas, vayan y revisen lo que ya se ha dicho. No hay nada nuevo, no hay nada que sostenga esta acusación y seguimos aquí. Ya los tribunales en Austria y España lo demostraron”.

Para Bénédict de Moerloose, abogado en TRIAL, una de las ONG que impulsó que el caso de Pavón y El Infiernito fuera llevado ante los tribunales en Suiza, debido a la presencia en territorio helvético del exjefe policial, la pregunta en este nuevo proceso es "responder cómo bajo sumando se produjeron estos crímenes y cómo fue posible maquillar la escena del crimen, preguntas que debería responder Sperisen pero, como siempre, se queda mudo".

1 video Bénédict de Moerloose de #Trial, sobre el primer día del proceso #Sperisen pic.twitter.com/kNrZkhomDb — Patricia Islas (@PatiIslas) April 16, 2018

La abogada Alexandra López, que representa a la parte acusadora, María del Socorro Vázquez, considera que esta es una estrategia de la defensa "desesperada". La idea es desacreditar a todo el mundo y no hablar del fondo del caso".

