Tercer sabotaje en las vías del tren en Eslovenia en menos de un mes, sin causar víctimas

1 minuto

Zagreb, 17 oct (EFE).- Un tren de pasajeros descarriló anoche en Eslovenia, sin que se produjeran víctimas, debido a un sabotaje en la vía férrea, el tercer incidente de este tipo en menos de un mes, informaron medios eslovenos este viernes.

La Policía criminal investiga el suceso, ya que alguien cortó con una sierra un mecanismo de seguridad que se usa para regular el tráfico por la vía, informó Ferrocarriles Eslovenos (SŽ), la compañía estatal del país.

A bordo del tren estaban solo el maquinista y el revisor, que no resultaron heridos, pero el convoy sufrió grandes daños materiales.

Ferrocarriles Eslovenos recordó que el 29 de septiembre dos trenes de pasajeros estuvieron a punto de chocar debido a que desconocidos manipularon un dispositivo de señalización en la estación de Bled, a unos 50 kilómetros al norte de Liubliana, la capital de Eslovenia.

Los medios de comunicación locales recuerdan que el 9 de octubre un tren con 30 pasajeros logró parar a tiempo cerca de Liubliana ante una gran roca colocada en la vía.

Ferrocarriles Eslovenos advierte que estos sabotajes representan una amenaza extremamente peligrosa que puede tener consecuencias catastróficas y piden a los ciudadanos que denuncien a la Policía cualquier comportamiento sospechoso cerca de la vía férrea. EFE

vb/as/ah