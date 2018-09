Una de las claves del estudio, según los autores, fue que el tema de la muerte no era un tabú en los hogares visitados. Por lo tanto, los investigadores recomendaron continuar el diálogo sobre el tema, ya sea con los seres queridos o con profesionales de la salud.

No están a la espera de la muerte 30 de agosto de 2018 - 11:53 Una investigación llevada a cabo en instituciones suizas para personas mayores encontró que 84% de sus residentes mantienen el deseo de seguir con vida, un resultado que desdice los prejuicios en torno a la vejez y la muerte. El estudio, efectuado en el marco del Programa Nacional de Investigación (PNR) de Suiza, abordó un tema básicamente inexplorado: la actitud de las personas de edad avanzada hacia la muerte. La idea era comprender si, por qué y cómo, los residentes de tales instituciones querían terminar sus días. Los resultados de la investigación se difunden en un contexto de debates en Suiza sobre el uso práctico y moral del suicidio asistido, así como de las cada vez mayores expectativas de vida: con 83,3 años, Suiza tiene la segunda mayor del mundo después de Japón (84,2), según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desafiando los prejuicios comunes y las preconcepciones, los resultados del estudio fueron una “sorpresa”, de acuerdo con uno de los coautores. “En contraste con otros estudios sobre personas mayores en hospitales o en sus hogares, los residentes de las instituciones se consideran en buen estado de salud, bien apoyados por el personal, y no se sienten como una carga para sus seres queridos”, señaló la dra. Eve Rubli Truchard a la televisión pública RTS. De las 380 personas encuestadas (mayores de 75 años), el 84% dijo que deseaba seguir viviendo, mientras que el 16% restante reveló un deseo de morir, pero por causas naturales. Solo un encuestado admitió querer acelerar el proceso. En cuanto a las actitudes psicológicas hacia lo inevitable, solamente el 4% dijo no estar preparado para la muerte ni aceptarla. El 50% aseguró no estar listo, pero que podía aceptarla. Una de las claves del estudio, según los autores, fue que el tema de la muerte no era un tabú en los hogares visitados. Por lo tanto, los investigadores recomendaron continuar el diálogo sobre el tema, ya sea con los seres queridos o con profesionales de la salud.