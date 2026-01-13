Teresa Ribera: «El pesimismo es el principal problema para la economía global»

Bruselas, 13 ene (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, reivindicó hoy una defensa a ultranza de los principios del Estado de derecho y del orden internacional y reclamó una visión menos pesimista de la Unión Europea, un espacio que definió como «uno de los mejores lugares para vivir en el mundo, si no el mejor».

«El pesimismo es el principal problema para la economía global», dijo Ribera, citando un análisis de The Economist que hizo propio la socialista española, que llamó a seguir trabajando para que la Unión Europea ofrezca la mejor calidad de vida del planeta.

«Esto significa que también tenemos obligaciones y responsabilidades. Y sí, el contexto es desafiante. Pero tenemos los medios, las fortalezas, las capacidades y la visión para construir las respuestas», añadió la vicepresidenta de la Comisión en una charla pública organizada por la plataforma New Economy Forum.

En ese contexto, alertó del cuestionamiento interno y externo de principios como el respeto a los derechos humanos, las libertades civiles y el Estado de derecho, y subrayó que el multilateralismo y el orden jurídico internacional siguen siendo «un activo clave para cualquiera, en cualquier lugar del mundo».

«Olvidarnos del derecho internacional no nos va a traer ningún futuro mejor, al contrario», afirmó Ribera, quien preguntada por la reciente intervención militar de EE.UU. en Venezuela llamó a «racionalizar el uso de la fuerza» en las relaciones internacionales y deslizó que «recuperar un manual de derecho internacional puede ser muy importante».

Ribera defendió el papel de la política de competencia como uno de los pilares del mercado único y de la competitividad europea, al tiempo que recordó que las decisiones de la Comisión siempre pueden ser impugnadas ante los tribunales, pero que el Ejecutivo comunitario tiene la obligación de garantizar un terreno de juego equilibrado, también en el área de la economía digital.

En ese sentido, la vicepresidenta comunitaria subrayó el «enorme poder económico» acumulado por las grandes plataformas en los últimos veinticinco años y se declaró «orgullosa» de liderar el equipo encargado de aplicar la Ley de Mercados Digitales (DMA), que establece reglas específicas para las compañías digitales denominadas «guardianes» («gatekeepers»).

Ribera está a cargo de la implementación de la DMA, tramitada y adoptada en la pasada legislatura comunitaria cuando la comisaria de Competencia era la danesa Margrethe Vestager, quien también participó en el foro.

«Más allá de Trump, tenemos trabajo en casa, y ese trabajo es hacer Europa más competitiva», dijo Vestager, quien coincidió con Ribera en que el objetivo último de las políticas comunitarias es «que Europa siga siendo el mejor lugar para vivir en el mundo, especialmente si eres una mujer». EFE

