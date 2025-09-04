The Swiss voice in the world since 1935

Teresa Ribera: «Es importante atender a quienes ven el pacto UE-Mercosur como una amenaza»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

París, 4 sep (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea (CE), la española Teresa Ribera, aseveró que «es importante atender las preocupaciones que puedan tener» quienes ven «como una amenaza» el pacto de libre comercio entre la UE y el Mercosur.

«Es un buen acuerdo que permite vincular dos grandes comercios y nos permite crear la mayor zona comercial a nivel mundial. Es importante explicar y atender a las preocupaciones que puedan tener aquellos que sientan que esto puede ser una amenaza», declaró a EFE Ribera, quien participó en la capital francesa a un acto por los 10 años de los acuerdos de París.

Las manifestaciones de Ribera suceden un día después del anuncio del inicio del proceso de ratificación, que consiste en buscar el visto bueno de los 27 parlamentos de los Estados miembros de la UE, algo que se antoja complicado en países como Francia.

La segunda economía de la zona euro ha liderado un frente contra este acuerdo debido a la que presión que ejerce el sector agrícola francés, que acusa a sus homólogos del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) de competencia desleal por tener unas reglas más laxas.

«Evidentemente, los estándares de protección de nuestros agricultores y de nuestra producción agrícola quedan preservados, del mismo modo que el acceso a otras prácticas, como puede ser la pesca o el desarrollo industrial o las materias primas, también aparece recogida en el acuerdo», aclaró la antigua ministra socialista.

Para la vicepresidenta de la CE, el pacto va más allá del aspecto comercial.

«Nos ha llevado más de 20 años ponernos de acuerdo y yo creo que el poder ultimar esta etapa, activarlo, es capital, es una buena señal. Somos dos continentes próximos con una convicción muy fuerte con respecto a la necesidad de consolidar la democracia, los derechos humanos y el progreso», finalizó. EFE

atc/cat

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR