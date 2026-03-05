Teresa Ribera: «Una guerra comercial no beneficia a nadie, y tampoco a Estados Unidos»

5 minutos

Javier Albisu

Bruselas, 5 mar (EFE).- La vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera señaló este jueves, en referencia a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra España, que «una guerra comercial no beneficia a nadie, y tampoco a Estados Unidos», y advirtió de que la Unión Europea tiende a «crecerse en los momentos más difíciles».

«La Comisión tiene herramientas (…). Otra cosa es que a nosotros nos gustaría no escalar conflictos. Una guerra comercial no beneficia a nadie, y tampoco a Estados Unidos», dijo Ribera en una entrevista con EFE.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para una Transición Limpia, Justa y Competitiva y comisaria de Competencia insistió en que cualquier relación comercial con un Estado miembro implica al conjunto del bloque comunitario.

«Un acuerdo comercial con Estados Unidos es un acuerdo con la Unión Europea. No se puede fraccionar, no se puede dividir», resumió.

En ese sentido, destacó la reacción «clara y solidaria» de los Veintisiete y de las instituciones de la UE ante las amenazas de Washington después de que España no permitiera a Estados Unidos utilizar las bases de Morón y Rota en el marco de su ataque contra Irán.

«La reacción de firmeza es importante, pero también lo es tener en cuenta el impacto sobre los mercados, la industria y los ciudadanos», afirmó la exvicepresidenta del Gobierno de España.

Guerra sin respaldo legal

A lo largo de la conversación, en su despacho en la decimotercera planta del edificio del Berlaymont, sede de la Comisión Europea, Ribera destacó varias veces la importancia de ceñirse al marco de la ONU y del Derecho internacional.

«Merece la pena concentrar la atención en hasta qué medida la defensa del Derecho internacional y del sistema de Naciones Unidas es capital para la seguridad europea y para la del conjunto de los países del mundo, de los ciudadanos del mundo, pero también para los inversores, las empresas, las industrias», dijo.

La socialdemócrata española dijo que el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán sin cobertura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es «un desafío abierto a la legalidad, a la estabilidad, a la forma en la que hemos intentado resolver los conflictos, a las diferencias».

«No son buenas noticias para nadie», agregó.

A su juicio, la escalada bélica en Oriente Medio va a tener «consecuencias que afectan sobre todo a la Unión Europea, que van desde el impacto directo, las dificultades para el tráfico internacional en el estrecho de Ormuz, las dificultades de una situación bélica y unos ataques que pueden generar una catástrofe humanitaria».

La escasez de recursos de la ONU y sus agencias después de que Trump retirase financiación estadounidense representa «una preocupación adicional desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de la calidad de vida o de los flujos migratorios».

También supone un impacto en los mercados energéticos, y en particular del gas, aunque la exposición de la UE a la región sea limitada, pero cualquier complicación con los flujos aumenta la dependencia europea del gas natural licuado (GNL) estadounidense.

«La dependencia de Estados Unidos se incrementa en mercados globales. Esto puede representar tensiones que se materializan en subidas de precio, subidas que pueden afectar a la electricidad o al conjunto de su economía en modo de inflación», añadió.

Por eso, la UE debe priorizar la transformación de sus sistemas energéticos hacia una economía electrificada, descarbonizada y energéticamente autónoma a partir de las renovables y de la nuclear.

Ribera se muestra convencida de que el bloque comunitario debe actuar de forma radicalmente distinta a Estados Unidos, que con Trump al frente tiene la convicción de que «debe seguir siendo un petroestado».

Trump tira el dinero

Las decisiones energéticas de Trump, desde arrinconar y discriminar a las renovables hasta plantear subsidios a los combustibles fósiles, suponen «tirar el dinero de forma muy importante, el dinero de los contribuyentes americanos».

Pero además, junto con el recorte a programas de investigación, Estados Unidos está asumiendo que perderá el peso que el país y su industria tradicionalmente ha tenido en la competitividad y la innovación, añadió.

«Se está afirmando: preferimos permanecer a ciegas y financiar el pasado. Eso es un error enorme, por supuesto, que no resuelve ningún problema», aseguró Ribera, quien añadió que esa senda explica «por qué hay una fuga importante de cerebros de Estados Unidos hacia otras partes del mundo (…) y un freno total en la llegada de gente muy preparada y muy solvente a Estados Unidos». EFE

jaf/ahg/jgb

(foto)