Teresa Ribera celebra el resultado de Rob Jetten en Países Bajos : «Da esperanza»

2 minutos

Madrid, 31 oct (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, la española Teresa Ribera, celebró el resultado que su «amigo» Rob Jetten, al frente de un partido «profundamente europeísta, liberal y verde», ha obtenido en las elecciones de Países Bajos.

«Da esperanza», dijo este viernes Ribera en el I Congreso Futuro Iberoamericano, un evento que se celebra en Madrid y en el que se refirió a las recientes elecciones celebradas en Países Bajos, en las que hubo un empate técnico entre progresistas y ultras con 26 escaños para cada uno.

El partido liberal progresista D66, liderado por el joven (38 años) exministro de Clima y Energía Rob Jetten, sí tuvo, sin embargo, una ligera ventaja sobre la ultraderecha PVV, de Geert Wilders.

Tras señalar que hay «quintacolumnismo» en Europa, donde «partidos que tradicionalmente han sido muy ‘establishment’ y muy centrales en la construcción europea» ahora «generan dudas con respecto a su compromiso» y «se alían abiertamente con negacionistas o retardistas» de las políticas relacionadas con la crisis climática, Ribera expresó que «la mejor noticia de esta semana a este respecto» es que su «amigo» Rob Jetten ha ganado los comicios.

«Hemos pasado de la extrema derecha a un partido profundamente europeísta, liberal y verde. Es decir, los holandeses confiando, de nuevo, en volver, en cambiar tendencia. Creo que es una buena noticia que da esperanza», apostilló la vicepresidenta comunitaria y antigua ministra del mismo ramo en los gobiernos de Pedro Sánchez en España. EFE

