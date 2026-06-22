Teresa Ribera pide mantener el enfoque de los Next Generation en los próximos presupuestos

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Madrid, 22 jun (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió este lunes que los fondos europeos Next Generation (NG) han sido claves para impulsar la competitividad, digitalización y transición energética de España y Europa y reclamó mantener esa orientación en el próximo presupuesto comunitario.

Ribera participó este lunes en Madrid en el acto «España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación», junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

En su intervención, Ribera subrayó que el principio de «no hacer daño significativo» debería preservarse en el siguiente marco presupuestario de la UE, ya que, según señaló, ha guiado inversiones innovadoras sin comprometer la prosperidad futura.

También afirmó que el nuevo presupuesto de la UE debe seguir apoyando la cohesión social, la sostenibilidad, la autonomía estratégica y la resiliencia industrial y energética de Europa.

La vicepresidenta de la Comisión incidió en que la respuesta europea a la pandemia no se limitó a movilizar recursos, sino que marcó una dirección común «acertada» para acelerar reformas e inversiones necesarias, en una decisión que permitió «evitar una crisis mayor» y «preparó mejor» a Europa para los nuevos shocks económicos, energéticos y tecnológicos que trajeron las crisis siguientes.

En el ámbito económico, afirmó que los fondos NG ayudaron a reducir brechas tecnológicas y a mejorar la productividad.

Asimismo, Ribera defendió que la expansión de las energías renovables, el almacenamiento energético, el hidrógeno renovable y la electrificación están reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y fortaleciendo la seguridad económica y energética.

Modelo europeo

En su discurso, la vicepresidenta de la Comisión hizo hincapié en que la competitividad europea no debe basarse en rebajar estándares sociales o ambientales, sino en combinar innovación, cohesión social y sostenibilidad.

«No competimos únicamente por producir más; competimos por demostrar que existe una forma distinta de prosperar, compatible con la cohesión social y la protección ambiental», sostuvo.

También defendió la necesidad de eliminar barreras internas, profundizar en el mercado de capitales y ampliar las interconexiones para dar escala a las empresas europeas.

Además, Ribera destacó que la seguridad del siglo XXI no depende solo de la defensa, sino también de la energía, la industria, la digitalización y unas infraestructuras resilientes, y definió a los fondos Next Generation como un ejemplo de respuesta coordinada a escala europea frente a desafíos que ningún Estado miembro puede resolver por sí solo. EFE

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