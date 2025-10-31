Teresa Ribera ve a Europa «asediada» y levantándose de un «divorcio complicado» con EEUU

Madrid, 31 oct (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, dijo este viernes que Europa está «asediada» y «atacada» interna y externamente, y expuso que se está «levantando» de recientes adversidades como el «divorcio complicado» con los Estados Unidos gobernados por Donald Trump.

«Europa está, ciertamente, yo diría asediada, atacada», diagnosticó Ribera en el I Congreso Futuro Iberoamericano, celebrado en Madrid.

La vicepresidenta del principal órgano ejecutivo de la Unión Europea consideró que se ataca desde fuera a Europa porque, a su juicio, es «un buen público global», un «faro de democracia y prosperidad» y de «alta calidad» de vida.

La «polarización» es la ofensiva que se encuentra Europa desde dentro de sus fronteras, añadió la también exministra española.

En ese contexto, Ribera declaró que Europa «está actualizando el contexto» y «poniéndose de pie y levantándose de un divorcio complicado con Estados Unidos; de un asedio y una hostilidad obvia en la frontera este (en Ucrania, por la guerra iniciada por Rusia); de una falta de respeto a los derechos humanos, y en un desafío complejo desde el punto de vista económico».

«Porque, a la hora de la verdad, crear riqueza y prosperidad es clave para garantizar la seguridad, el bienestar y la estabilidad de la democracia», añadió.

Al ser preguntada por la imagen de Europa tras el acuerdo arancelario suscrito en verano entre Ursula von der Leyen y Donald Trump en el complejo de golf que el republicano tiene en el oeste de Escocia, Ribera dijo que «es importante entender» que, por un lado, «había una expectativa importante de no escalar un conflicto» con un presidente estadounidense que «no tiene ningún problema en hacer del conflicto su ejercicio político diario».

«Al mismo tiempo, también es un buen motivo para tener claro que lo que hay que hacer es seguir construyendo el modelo europeo una vez que se pacifica ese riesgo de conflicto y escalada», agregó Ribera.

António Guterres, un «gran aliado» de Europa

A lo largo de la charla que ha mantenido en el I Congreso Futuro Iberoamericano, Ribera también dijo que António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, está «profundamente comprometido con el modelo de transformación de paz asociado a la lucha frente al cambio climático».

Así, Europa tiene un «gran aliado» en António Guterres, y el secretario general de la ONU sabe, a su vez, que «Europa es su gran aliada».

Esa relación se da, refirió Ribera, en un «momento en que, el que ha sido nuestro socio tradicional (Estados Unidos) en la construcción de la gobernanza global, de repente ataca abiertamente el multilateralismo, los derechos humanos, la cooperación entre países y la solidaridad como ejes de la diplomacia y la geopolítica constructiva». EFE

