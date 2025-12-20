Termina, en Quito, el velorio de Rodrigo Borja, expresidente de Ecuador

Quito, 20 dic (EFE).- Ecuador dio este sábado el último adiós a Rodrigo Borja, expresidente socialdemócrata fallecido el pasado jueves a los 90 años, y cuyo funeral de Estado tuvo lugar en el Palacio de Cristal del Centro Cultural Itchimbía, en Quito.

Familiares, allegados, amigos y correligionarios pudieron participar la tarde del vienes y la mañana de este sábado en el velorio, que terminó con varios asistentes coreando «Rodrigo, amigo, el pueblo está contigo»

La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, asistió este sábado al funeral de Borja, fundador y líder histórico del partido político Izquierda Democrática (ID), referente de la socialdemocracia ecuatoriana.

Férreo defensor de la integración latinoamericana y el respeto a la soberanía nacional, Borja asumió la jefatura del Estado el 10 de agosto de 1988, convirtiéndose así en el primer socialdemócrata en lograr el cargo, para suceder al socialcristiano León Febres Cordero (1984-1988).

Aunque gobernó en un periodo complejo caracterizado por dificultades económicas y tensiones sociales, su administración se distinguió por el respeto a la democracia, la libertad de expresión y el pluralismo político.

Además, en 2007 fue designado como el primer Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), organismo ahora inactivo, que se creó para impulsar la integración regional, aunque renunció poco después. EFE

