The Swiss voice in the world since 1935

Termina huelga en el principal puerto del Atlántico guatemalteco con millonarias pérdidas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de Guatemala, 21 ago (EFE).- El puerto Santo Tomás de Castilla, uno de los dos más importantes de Guatemala, retomó actividades tras una huelga de tres días que dejó al menos 30 millones de dólares en pérdidas, informó este jueves su administración.

El presidente de la junta directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, José de la Peña, señaló que la huelga fue desarticulada al acordar anoche una mesa de diálogo con los trabajadores de la entidad.

La huelga empezó el lunes pasado por la noche por parte de un «reducido grupo de trabajadores operativos» encargados de atender los servicios de los buques comerciales, de acuerdo a la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, de carácter mixto (estatal y privada).

La Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport) aseguró el miércoles que la paralización de labores dejaba pérdidas diarias de 10 millones de dólares, para sumar un total de 30 millones de dólares por los tres días de huelga. Según la gremial, fueron más de 800 los contenedores que quedaron varados, muchos de ellos con productos perecederos.

De acuerdo a la empresa portuaria, los empleados tomaron esta medida de «represión ilegal» por el rompimiento el pasado 13 de agosto de un diálogo que buscaba mejorar las condiciones laborales.

Por su parte, los empleados explicaron el martes pasado en un comunicado divulgado en redes sociales que habían paralizado las operaciones en el puerto para defender sus condiciones laborales «legítimas».

El puerto Santo Tomás de Castilla, ubicado en la costa atlántica, en el departamento (provincia) de Izabal, es uno de los dos más importantes de Guatemala junto a Puerto Quetzal. EFE

oro-jcm/gf/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
17 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR