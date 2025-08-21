Termina huelga en el principal puerto del Atlántico guatemalteco con millonarias pérdidas

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 21 ago (EFE).- El puerto Santo Tomás de Castilla, uno de los dos más importantes de Guatemala, retomó actividades tras una huelga de tres días que dejó al menos 30 millones de dólares en pérdidas, informó este jueves su administración.

El presidente de la junta directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, José de la Peña, señaló que la huelga fue desarticulada al acordar anoche una mesa de diálogo con los trabajadores de la entidad.

La huelga empezó el lunes pasado por la noche por parte de un «reducido grupo de trabajadores operativos» encargados de atender los servicios de los buques comerciales, de acuerdo a la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, de carácter mixto (estatal y privada).

La Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport) aseguró el miércoles que la paralización de labores dejaba pérdidas diarias de 10 millones de dólares, para sumar un total de 30 millones de dólares por los tres días de huelga. Según la gremial, fueron más de 800 los contenedores que quedaron varados, muchos de ellos con productos perecederos.

De acuerdo a la empresa portuaria, los empleados tomaron esta medida de «represión ilegal» por el rompimiento el pasado 13 de agosto de un diálogo que buscaba mejorar las condiciones laborales.

Por su parte, los empleados explicaron el martes pasado en un comunicado divulgado en redes sociales que habían paralizado las operaciones en el puerto para defender sus condiciones laborales «legítimas».

El puerto Santo Tomás de Castilla, ubicado en la costa atlántica, en el departamento (provincia) de Izabal, es uno de los dos más importantes de Guatemala junto a Puerto Quetzal. EFE

oro-jcm/gf/sbb