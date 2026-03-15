Termina la jornada electoral en los comicios presidenciales de la República del Congo

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Nairobi, 15 mar (EFE).- La jornada electoral acabó en la República del Congo (Congo-Brazzaville) después de la celebración este domingo de unas elecciones presidenciales en las que el octagenario presidente del país, Denis Sassou Nguesso, en el poder desde 1997, buscaba un quinto mandato, frente a una oposición fragmentada.

Algo más de 2,5 millones de votantes, de una población total de unos seis millones de personas, estaban llamados a las urnas en más de 6.500 centros de voto repartidos por todo el país y que debían cerrar sus puertas oficialmente a las 18.00 hora local (17.00 GMT).

El día estuvo marcado por la baja participación, que podía verse en las salas casi vacías de los centros de votación, algunos de los cuales no contaban con todos los materiales electorales necesarios a la hora de la apertura. según reportaron medios locales.

Asimismo, como ya sucedió en los comicios de 2021, el internet se cortó a nivel nacional, según confirmó el observatorio global de internet NetBlocks en la red social X.

«El corte de internet en el día de las elecciones, que limita la transparencia durante un periodo electoral ya empañado por las detenciones de opositores, ha sido una táctica habitual en Congo-Brazzaville», señaló Netblocks.

A la edad de 82 años y tras haber gobernado durante más de cuatro décadas (en dos periodos no consecutivos), Nguesso busca revalidar el cargo, lo que le permitiría mantenerse como el tercer presidente en activo que más tiempo ha ocupado el poder en África, después del ecuatoguineano Teodoro Obiang y el camerunés Paul Biyá, que gobiernan desde 1979 y 1982, respectivamente.

Seis candidatos intentaron este domingo arrebatarle la jefatura del Estado después de que, pese a numerosos intentos de crear alianzas, la oposición no haya conseguido unirse en torno a un único aspirante.

Mientras, los principales partidos de la oposición, con representación parlamentaria, han optado por el boicot al considerar que no se dan las condiciones para unas elecciones libres y justas en esta potencia petrolera de África central.

Frente al control del aparato del Estado por parte del oficialismo -desde la Comisión Nacional Electoral Independiente (CNEI) hasta los jueces pasando por los medios de comunicación- analistas han alertado de que el inmovilismo político podía llevar a la desafección y causar una baja participación, como parece que ha sucedido. EFE

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