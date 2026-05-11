Termina la toma de rehenes en un banco en Alemania, sin víctimas

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La toma de rehenes en un banco de Sinzig, en el oeste de Alemania, terminó este viernes sin dejar víctimas, aunque los sospechosos lograron huir, informó la policía a la AFP.

Según un comunicado de las fuerzas del orden, los agentes entraron en el banco de Sinzig y liberaron «ilesas» a dos personas que se encontraban en una sala cerrada con llave.

«El autor o los autores huyeron por un medio aún desconocido tras encerrar a estas personas en la sala de cajas fuertes», añade la nota.

Por el momento, los investigadores no saben cuándo los ladrones abandonaron el lugar ni si se llevaron algún botín, indicó a la AFP un portavoz de la policía presente en el lugar.

La policía de Coblenza refirió por la mañana una llamada informándoles de una toma de rehenes en un banco del centro de esta ciudad de alrededor 17.000 habitantes.

Se reportaron «varios asaltantes y varios rehenes dentro del banco», entre estos el conductor de un furgón blindado de transporte de fondos, indicó en un comunicado la policía de Coblenza.

Se estableció un importante perímetro de seguridad alrededor de la sucursal bancaria.

En imágenes publicadas en el diario Bild podía verse a policías con casco, fusiles automáticos y chalecos antibala.

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