Terminal del Puerto de Montevideo sigue sin recibir camiones por conflicto sindical

2 minutos

Montevideo, 8 oct (EFE).- La Terminal Cuenca del Plata (TCP) del Puerto de Montevideo nuevamente no recibirá camiones por un conflicto sindical y alertó a los trabajadores que este miércoles deberán retornar a sus actividades o la empresa denunciará el convenio colectivo que mantienen.

Según detalla un comunicado emitido por TCP (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), el sindicato se niega a utilizar un nuevo sistema operativo que se encuentra implementado y en funcionamiento.

Asegura que este solo aceptará el uso del sistema si la empresa reduce la jornada laboral de los trabajadores de ocho a seis horas diarias, manteniendo el pago correspondiente a ocho horas.

Asimismo, la empresa indica que este martes hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la que la cartera presentó una propuesta para retomar las tareas mientras se conforma una mesa de negociación, que fue rechazada por el sindicato.

En su cuenta de la red social X, TCP compartió un mensaje enviado a todo su personal en el que subrayó que este miércoles a las 15:00 hora local (18:00 GMT) vence el plazo para que los trabajadores vuelvan a sus funciones.

Allí se detalla que el convenio bipartito vigente incluye una cláusula de prevención de conflictos, en la que ambas partes asumieron el compromiso de preservar el acuerdo «y transitar un proceso previo a la toma de medidas».

«Esto último no fue cumplido por el sindicato que los representa, en tanto viene impidiendo el trabajo en la terminal desde hace 6 días con consecuencias negativas», dice el texto.

De acuerdo con lo anterior, la empresa advierte que, si los trabajadores no retoman sus funciones antes de las 15:00 (hora local) de este miércoles, denunciará el convenio vigente. EFE

