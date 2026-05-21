Tesla anuncia que su sistema de conducción semiautónoma ya está disponible en China

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Pekín, 21 may (EFE).- Tesla anunció este jueves que su sistema FSD Supervisado, su paquete avanzado de asistencia a la conducción, ya está disponible en China, uno de sus principales mercados y escenario de una intensa competencia entre fabricantes locales y extranjeros de vehículos eléctricos.

La compañía estadounidense informó en su cuenta oficial de X que el servicio está disponible en una lista de países y territorios que incluye, además de China, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Países Bajos y Lituania.

El anuncio supone un nuevo paso en los planes de Tesla para desplegar en el mercado chino su tecnología FSD, siglas en inglés de ‘conducción totalmente autónoma’, aunque por ahora se presenta como una función supervisada que requiere la atención del conductor.

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, había mantenido en los últimos años contactos con las autoridades chinas para avanzar en la autorización de estas funciones, un asunto especialmente sensible por los requisitos locales de seguridad de datos, mapas y privacidad.

En abril de 2024, durante una visita sorpresa a Pekín, Musk se reunió con altos cargos chinos, entre ellos el primer ministro, Li Qiang, y Tesla alcanzó un acuerdo con el gigante digital chino Baidu para acceder a licencias de navegación y mapas, considerado entonces un paso clave para el despliegue de sus funciones avanzadas de asistencia a la conducción en China.

El anuncio llega además una semana después de que Musk viajara a Pekín como parte de la delegación empresarial que acompañó al presidente estadounidense, Donald Trump, durante su visita de Estado a China y su reunión principal con el presidente chino, Xi Jinping.

Tesla intenta reforzar su posición en China, después de que sus ventas de vehículos fabricados en el país aumentaran en abril un 35,96 % interanual, según datos de la Asociación China de Automóviles de Pasajeros (CPCA).

La compañía compite en un mercado cada vez más disputado por fabricantes locales como BYD, Xpeng, Nio o Xiaomi, después de que BYD superara a Tesla como mayor fabricante mundial de eléctricos y de que el sector chino se haya visto arrastrado a una guerra de precios.

El despliegue se produce también en un momento de mayor escrutinio regulatorio sobre la conducción autónoma en China.

A finales de marzo, más de un centenar de ‘robotaxis’ de Apollo Go, el servicio de Baidu, quedaron detenidos de forma repentina en calles de la ciudad de Wuhan (centro) por un «error de sistema», lo que dejó pasajeros atrapados temporalmente y alteró el tráfico, aunque no se registraron accidentes ni heridos.

Según Bloomberg, tras ese incidente, las autoridades chinas suspendieron la concesión de nuevas licencias para vehículos autónomos, una medida que impide a las empresas del sector añadir nuevos ‘robotaxis’ a sus flotas. EFE

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