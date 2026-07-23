Tesla atribuye a la bajada de precios de los vehículos sus utilidades menores a las esperadas

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El fabricante de vehículos estadounidense Tesla reportó el miércoles ganancias trimestrales menores a las esperadas, lo que atribuyó a la caída de los precios pese al aumento en las ventas de autos.

La empresa de Elon Musk informó sobre beneficios de 1.100 millones de dólares, una caída cercana al 5% respecto al año pasado.

Esto se tradujo en 33 centavos por acción, frente a las estimaciones de los analistas de 53 centavos por acción.

Los ingresos aumentaron un 26% hasta 28.200 millones de dólares.

Tesla había impresionado a los observadores del mercado a principios de este mes cuando publicó ventas de autos en el segundo trimestre superiores a las esperadas, debido en parte a una recuperación en los mercados europeos.

Pero el comunicado de prensa con los resultados de la compañía señaló que la rentabilidad se vio afectada por la caída de los precios de venta de los vehículos, la disminución de ingresos por créditos regulatorios y un «problema de celdas de proveedor» no especificado».

Tesla dijo que sus iniciativas de expansión estaban alineadas con sus planes, y agregó que inició la producción de su vehículo «Cybercab» en Texas. También que la producción del Tesla Semi «sigue en curso» para este año.

En otro punto muy observado, Tesla reportó un aumento de suscriptores a su programa de asistencia a la conducción «FSD», lo que impulsó los ingresos.

La compañía ha dicho que planea gastar más de 25.000 millones de dólares en iniciativas ambiciosas en transporte autónomo, robótica humanoide e inteligencia artificial (IA).

«Tesla se encuentra en su mayor y más emocionante periodo de inversión», señaló la compañía.

Las acciones cayeron un 2,4% en las operaciones posteriores al cierre.

jmb/pnb/jm/lb