Tesla empieza a producir su «robotaxi», afirma Musk

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El tan anunciado «robotaxi» autónomo de Tesla entró en su fase de producción, afirmó este viernes su director ejecutivo Elon Musk.

El Cybercab —presentado como un robotaxi autónomo sin volante ni pedales— fue revelado en 2024. Entonces, Musk predijo que estaría disponible para 2027.

El ejecutivo publicó en su red X un video promocional acompañado del breve mensaje: «Cybercab empezó la producción».

El clip de 38 segundos, filmado en su mayor parte desde el interior de un Cybercab sin conductor, muestra al vehículo saliendo de la línea de producción y circulando por las calles.

Musk también compartió un breve video de lo que parecían ser varios Cybercab dorados conduciendo en formación por una carretera.

Tesla afirmó el miércoles que iba por buen camino para comenzar la «producción en volumen» tanto de su Cybercab como del Tesla Semi este año. La empresa anunció beneficios por 477 millones de dólares en el primer trimestre, mejor que lo esperado.

En la conferencia de resultados, Musk dijo que la producción inicial de la Cybercab será «muy lenta, pero luego se acelerará y se volverá exponencial hacia finales de año».

Agregó que esperaba tener el programa de asistencia a la conducción autónoma sin supervisión (Full Self-Driving, FSD) de Tesla operando «en una docena de estados» de Estados Unidos para fines de este año.

«Estamos adoptando un enfoque muy cauteloso con este despliegue», señaló Musk, y añadió que esperaba que la iniciativa fuera «probablemente significativa en términos materiales el próximo año».

Tras presentar el Cybercab en 2024, Tesla comenzó a ofrecer en junio pasado «acceso anticipado» a servicios de robotaxi a usuarios en Austin, Texas, sólo por invitación.

La empresa publicó en febrero una foto en la que se veía a empleados reunidos alrededor de Cybercab en una planta de producción, con el pie de foto: «Primer Cybercab salido de la línea de producción en Giga Texas».

El taxi autónomo de Tesla llega bastante después de la puesta en marcha, en 2021, del servicio comercial de robotaxis de su rival Waymo, propiedad de Alphabet, empresa matriz de Google.

El analista de Wedbush Dan Ives afirmó esta semana que el crecimiento del FSD «cambiará el modelo financiero y los márgenes de Tesla de cara al futuro».

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