Tesla ganó 1.114 millones de dólares en el segundo trimestre, un 5 % interanual menos

Compartir

1 minuto

Washington, 22 jul (EFE).- Tesla logró un beneficio neto de 1.114 millones de dólares entre abril y junio, lo que implica un 5 % menos con respecto a los mismos tres meses de 2026, aunque subrayó que alcanzó ventas récord de vehículos en el segundo trimestre, más de 480.000, y un crecimiento sostenido en nuevos mercados y fortalecer su presencia en los consolidados.

La empresa facturó además en abril-junio 28.236 millones de dolares, un 26 % interanual más, mientras que su resultado bruto de explotación (ebitda) cayó un 4 % con respecto al mismo periodo del año anterior hasta los 3.273 millones de dólares. EFE

asb/jmr/cpy