The Swiss voice in the world since 1935

Tesla propone un paquete para Musk que podría alcanzar 1 billón de dólares

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El consejo de administración del fabricante de autos eléctricos Tesla propuso este viernes un paquete de remuneración a su dueño Elon Musk que podría elevarse hasta 1 billón de dólares, si se cumple con ciertas condiciones.

El plan, previsto para 10 años y que debe ser aprobado por los accionistas, contempla la adjudicación de beneficios a Musk basado en la valorización bursátil de Tesla, según un informe de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

La cantidad máxima que podría conseguir Musk equivale a 12% del capital actual de la empresa, pero está condicionado a un «crecimiento estratosférico» y a una valorización bursátil de 8,5 billones de dólares.

Este nivel de valoración no tendría precedentes y duplicaría con creces la capitalización bursátil actual de la mayor del mundo: Nvidia, la empresa estadounidense líder en chips de inteligencia artificial. 

Tesla, que lleva varios meses en dificultades, está valorada actualmente en bolsa en poco más de un billón de dólares. 

Las ventas del fabricante de automóviles se han visto afectadas en los últimos meses por el envejecimiento de su plantilla y las posturas políticas de su director ejecutivo, quien dirigió el departamento de eficiencia gubernamental a comienzos de este año en el gobierno de Donald Trump. 

Si logra los objetivos más ambiciosos, Musk, que ya es el hombre más rico del planeta, alcanzaría un nivel de riqueza sin precedentes y, además, reforzaría su control sobre el capital de Tesla al aumentar su participación a cerca del 25%. 

max/soe/as/mar/ad/nn

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR