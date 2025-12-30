Tesla publica que sus ventas estimadas en el último trimestre de 2025 caerán un 15 %

2 minutos

Washington, 30 dic (EFE).- Las ventas de Tesla en el último trimestre de 2025 caerán un 15 %, hasta 422.850 unidades, según los datos recopilados por la compañía con las cifras de entregas de vehículos estimadas por los principales analistas del sector.

Es la primera vez en su historia que Tesla asume de forma pública las cifras estimadas por los analistas, en vez de publicar su propia estimación de las ventas trimestrales.

La caída no es una sorpresa ya que firmas como Kelley Blue Book anticipan que las ventas de Tesla en EE.UU., caerán un 22,4 % en el último trimestre del año por la desaparición, el 30 de septiembre, de los créditos fiscales de 7.500 dólares para vehículos eléctricos.

Tesla también incluyó los cálculos de los analistas sobre ventas para los próximos años, que se sitúan muy por debajo de las objetivos que el consejero delegado de la compañía, Elon Musk, ha ofrecido en el pasado.

Según esos datos, en 2025, las ventas totales de Tesla sumarán 1.640.752 vehículos; en 2026, 1.750.243; en 2027, 2.010.459; en 2028, 2.350.451; y en 2029, 3.019.902 unidades.

Electrek, una web especializada en el mercado de vehículos eléctricos y que se ha convertido en una de las principales voces críticas de la gestión de Elon Musk, señaló que la inusual publicación de las estimaciones de los analistas puede ser un intento de rebajar las expectativas de cara al anuncio oficial de entregas, que se producirá a comienzos de enero.

Según Electrek, «si los números que se insinúan en el mercado son 440.000 unidades y Tesla entrega 425.000, lo habitual sería que las acciones cayeran. Al anclar las expectativas en alrededor de 420.000 (entregas), 425.000 podría presentarse como una mejora de las previsiones». EFE

