Testigos contradicen versión de ICE sobre muerte de mexicano baleado en Houston

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Testigos de la muerte del mexicano baleado por un agente de inmigración en Houston afirmaron este viernes a través de su abogado que el hombre nunca intentó atropellar a los agentes de ICE, lo que contradice la versión oficial.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos detalló que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) quisieron detener el vehículo de Lorenzo Salgado, pero el hombre «trató de evadir el arresto».

También aseguraron que este «embistió un vehículo policial de ICE (…) y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un miembro de ICE, lo que llevó a que nuestro agente disparara su arma en defensa propia».

Sin embargo, el abogado Hugo Balderas-Ibarra, que representa a dos de la tres personas que fueron detenidas en la intervención donde Lorenzo perdió la vida, aseguró el viernes que sus clientes tienen una versión distinta.

«Confirmaron que en ningún momento hubo un agente de ICE directamente frente al vehículo. También confirmaron que los disparos vinieron desde los lados, no desde el frente, lo cual es inconsistente con la declaración de ICE», dijo en conferencia de prensa.

Los detenidos son el hermano de Lorenzo Salgado y dos trabajadores de la construcción que viajaban con ellos. Todos de nacionalidad mexicana, de acuerdo con su defensor.

-Dicen que ICE los chocó-

Balderas-Ibarra comentó a la prensa que sus defendidos mencionaron que en algún momento los vehículos que los perseguían encendieron luces policiales y que ellos «cooperaron», pero evitó entregar más detalles.

Según una publicación de The Washington Post basada en testimonios de los detenidos, fueron los vehículos de ICE los que chocaron la camioneta que conducía Salgado y no al contrario. Y que un agente corrió hacia ellos y disparó desde el lado del pasajero de la camioneta, hiriendo a Lorenzo en el abdomen.

La muerte de Salgado es el primer tiroteo mortal que involucra a agentes federales desde las muertes en enero de los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, quienes rechazaban las redadas de ICE, en medio de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración.

-Lorenzo no era el objetivo-

Por su parte, la representante demócrata por Texas, Sylvia García, en cuya jurisdicción ocurrieron los hechos, informó que pudo conversar con el director interino de ICE, David Venturella.

«Confirmó que Lorenzo Salgado no era el objetivo de la operación, ni tampoco su hermano, quien viajaba como pasajero en el vehículo. El director dijo que ICE estaba buscando a una persona con una orden de deportación definitiva, quien, según los agentes, había entrado en la camioneta», detalló García.

«Venturella dijo que desconocía el nombre de la persona a la que ICE buscaba y que no podía identificar claramente a qué pasajero buscaban», comentó García.

El abogado Balderas se refirió también al caso de Salgado. «No tenía antecedentes penales. Llevaba más de 35 años en Estados Unidos, era empresario y tenía hijos ciudadanos estadounidenses. Su único delito era que coincidía con la descripción de otro hombre al que buscaban», sostuvo.

Dijo que pidió a sus defendidos que no firmen ningún documento que pueda autorizar su deportación, porque eso complicaría contar con sus testimonios.

– Sin cámaras corporales –

La legisladora García también informó que «ninguno de los agentes del ICE llevaba cámaras corporales, y ninguno de los vehículos tenía cámaras que grabaran el tiroteo», según pudo conocer de la conversación que sostuvo con el responsable de ICE. Aseguró que este se comprometió a implementarlas.

«Si no hay cámaras corporales, necesitamos una explicación de por qué no se grabaron esas imágenes. Queremos saber por qué. Recibieron 20 millones de dólares [para tal fin]. Dijeron que lo iban a hacer. Esto es negligencia», dijo por su parte el legislador por Texas Al Green.

Este viernes, decenas de personas aún llegaban hasta un memorial improvisado en la calle Canal en la zona de Magnolia Park, un barrio localizado en el East End, un histórico sector obrero de Houston, tradicionalmente habitado por familias latinas, y lugar donde Lorenzo Salgado fue baleado.

mav/mar/cjc