Texas abre investigación contra Discord por permitir «contenido extremista»

1 minuto

Austin, 9 oct (EFE).- El gobierno de Texas anunció este jueves que investigará a la plataforma de comunicación en línea Discord por presuntamente exponer a menores de edad a «contenido extremista».

El fiscal general del estado, Ken Paxton, emitió una orden, conocida como Demanda Investigativa Civil, para que la plataforma entregue documentos e información a su oficina.

En concreto, la investigación se centrará en el papel que Discord -popular entre jóvenes que juegan videojuegos o ‘gamers’- juega en contribuir a la «radicalización, explotación sexual y adicción» de los menores de edad.

Paxtom mencionó específicamente el asesinato de Charlie Kirk como el motivo para iniciar las pesquisas. En la investigación sobre la muerte del activista de ultraderecha, las autoridades encontraron que el sospechoso, un joven de 22 años, utilizaba Discord para comunicarse con sus amigos y su pareja.

«Estoy hombro con hombro con la Administración Trump para erradicar y derrotar el extremismo violento nihilista en todas sus formas (…) Discord tiene la obligación legal de impedir que los menores estén expuestos a estos males», explicó el fiscal.

El anuncio de Paxton llega poco menos de un mes después de que un comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. llamara a testificar al consejero delegado de Discord, junto a los directores de otras plataformas ‘online’ como Twitch, Steam y Reddit, acusándolos de promover la radicalización de sus usuarios. EFE

