Texas pone pausa a la aprobación de nuevos centros de datos en el estado

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Austin (EE. UU.), 3 ago (EFE).- Texas ha suspendido este lunes de forma temporal la aprobación de nuevas conexiones de centros de datos, en medio del creciente rechazo público a su rápida extensión.

El gobernador del estado, el ultraconservador Greg Abbott, ha ordenado a las empresas que controlan la red eléctrica del estado a fiscalizar «todos los centros de datos» que están en el proceso de conectarse a la red energética y a solicitarles que entreguen información sobre los beneficios fiscales que recibirán, su uso eléctrico y de agua y las medidas que están tomando para reducir el impacto en las comunidades locales.

La expansión de estas instalaciones ha recibido el espaldarazo del Gobierno de Donald Trump, al considerar estos proyectos como esenciales para mantener la ventaja tecnológica- especialmente el boom de la inteligencia artificial- y la seguridad nacional en EE. UU.

Sin embargo, en un estado plagado por las sequías y la debilidad del sistema eléctrico, la construcción de centros de datos ha generado cada vez más animosidad en la población.

Casi el 56 % de los tejanos hoy en día se oponen a la construcción de los centros de datos, de acuerdo con una encuesta publicada a finales de julio por la Universidad de Texas.

Y es que, como ha detallado Abbott, un 90 % de las nuevas solicitudes de conexión que ERCOT, el operador de la red eléctrica de Texas, ha recibido son de centros de datos.

Las solicitudes de conexiones equivalen a 474 gigavativos, una cifra que supera «en más de cinco veces el récord de demanda máxima de electricidad» del estado, indica el gobernador en una carta a ERCOT y a PUCT, el ente regulador.

«Ese crecimiento sin precedentes de la demanda podría poner en riesgo la fiabilidad y la estabilidad de la red eléctrica de Texas», agrega Abbott.

En la misiva, el gobernador se queja además de que muchos de los centros de datos no han respondido a una encuesta que PUCT envió a las empresas de estos a principios de año para solicitar información sobre su consumo de agua y electricidad.

Según varios análisis de la industria tecnología, Texas podría convertirse en el mayor mercado para centros de datos del mundo para el 2030, superando a Virginia, gracias a su vasta extensión de tierra y menores regulaciones al sector privado.

Miles de millones de dólares han sido inyectados en enormes ‘granjas’ de inteligencia artificial, incluyendo el proyecto Stargate, financiado por OpenAi, SoftBank y Oracle y Project Matador, que se espera sea el mayor centro de datos del mundo. Ambos están ubicados al oeste de Texas y han recibido el espaldarazo de la Casa Blanca.

No obstante, a medida que se acercan las elecciones de medio término, en las que el Partido Republicano busca conservar sus mayorías en ambas cámaras del Congreso, las encuestas han revelado que la construcción de centros de datos es impopular en todo el espectro político, aunque el rechazo es más pronunciado entre los votantes demócratas.

Conforme a un sondeo publicado por la cadena de corte conservador Fox News la semana pasada, un 70 % de los estadounidenses se opone a la construcción de centros de datos en su barrio o su comunidad.

En Texas, Abbott, un aliado cercano de Trump, busca la reelección para un cuarto mandato como gobernador, algo sin precedentes en el estado.

En la contienda por un escaño en el Senado federal, el republicano Ken Paxton enfrenta una competencia inusualmente reñida con el demócrata James Talarico, quien, si obtiene la victoria, rompería una racha de más de tres décadas sin que un demócrata gane una elección estatal en Texas. EFE

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