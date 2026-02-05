Texas presenta una demanda para clausurar una ONG que defiende a la comunidad musulmana

Austin (EE.UU.), 5 feb (EFE).- El estado de Texas presentó este jueves una demanda para clausurar la principal ONG en defensa de los derechos civiles de las personas musulmanas en EE. UU., CAIR, en el estado.

El recurso, presentado por el fiscal general y candidato republicano al Senado, Ken Paxton, acusa a CAIR de ser la «fachada estadounidense» de la organización islamista Los Hermanos Musulmanes.

«Los terroristas islámicos radicales son antagónicos al orden y la ley, ponen en peligro a la población de Texas y representan una amenaza existencial para nuestros valores», señaló Paxton en un comunicado.

Desde hace meses, Texas -donde los republicanos controlan todas las ramas del poder estatal- ha tomado una serie de acciones que buscan expulsar a CAIR, una organización nacional, del estado.

La ONG ha rechazado estas acusaciones, asegurando que están siendo señalados por su oposición a la ofensiva de Israel en Gaza, y han llevado también a las autoridades a los tribunales, pidiendo que declaren «inconstitucional» lo que tildan de un ataque contra la comunidad musulmana en Texas.

«La demanda de Ken Paxton es otro truco publicitario frívolo, con motivaciones políticas y contra los musulmanes, que desperdicia más dinero de los contribuyentes», dijo la organización en un comunicado.

CAIR también ha negado recibir financiación extranjera y argumenta que están financiados por donaciones de estadounidenses y solo un 1% de su dinero proviene del extranjero, específicamente de Canadá.

Los Hermanos Musulmanes, por su parte, es una organización islamista fundada en Egipto en 1928. No han sido sancionados por EE. UU., pero también ha habido una campaña por parte de legisladores republicanos para que el Departamento de Estado lo incluya en la lista de grupos terroristas. EFE

aaca/dte/rod