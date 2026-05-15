Texas realiza su ejecución número 600 en poco más de cuatro décadas

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El estado de Texas ejecutó el jueves al condenado número 600 desde 1982, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara que el hombre no podía ser sometido a la pena de muerte por su discapacidad intelectual.

Edward Lee Busby Jr. fue declarado muerto tras recibir la inyección letal por el asesinato en 2004 de Laura Lee Crane, una profesora universitaria jubilada de 77 años.

En su última declaración, se disculpó con su familia y con la de Crane y pidió perdón, según una transcripción proporcionada por el Departamento de Justicia Penal de Texas.

«La señora Crane era una mujer encantadora, nunca quise que le pasara nada malo. Lo siento muchísimo», señaló.

Los abogados de Busby habían intentado detener la ejecución, al alegar que tenía una discapacidad intelectual.

Sin embargo, el jueves la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, revocó la suspensión de la ejecución dictada por un tribunal inferior.

Busby se convirtió en el condenado número 12 en ser ejecutado en Texas en lo que va del año.

Desde 1982, cuando el estado reanudó la aplicación de la pena capital tras una moratoria a nivel nacional, han sido sometidos a la pena capital 600 personas.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.

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