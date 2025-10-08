Texas retirará fondos a las ciudades con pasos peatonales pintados con la bandera LGTBIQ+

Austin, 8 oct (EFE).- El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, amenazó este miércoles con retirar la financiación pública para carreteras y transporte a las ciudades donde haya pasos peatonales pintados con los colores arcoíris de la bandera LGTBIQ+, una expresión artística común en barrios simbólicos para esa comunidad.

La medida llega dos meses después de que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través del Departamento de Transporte, pidiera a todos los estados del país eliminar «distracciones» de las carreteras, incluyendo mensajes políticos o pintadas artísticas.

Esto incluye específicamente los pasos peatonales con los colores del arcoíris, indicó el propio secretario de Transportes, Sean Duffy, en su cuenta de la plataforma X.

Para cumplir con los nuevos «estándares federales», Abbott ordenó al Departamento de Transporte estatal «asegurarse» de que las ciudades «eliminen todas las ideologías políticas» de las calles.

«Cualquier ciudad que se niegue a cumplir con los estándares federales de carreteras enfrentará consecuencias, incluyendo la retención o negación de fondos estatales y federales para carreteras», indicó el gobernador en un comunicado.

En las principales ciudades del estado, incluyendo Austin, la capital; San Antonio o Houston existen varios cruces peatonales adornados con los colores de la bandera LGTBIQ+, especialmente en zonas universitarias o barrios histórica y culturalmente relevantes para la comunidad.

En los últimos años, Texas ha aprobado varias leyes que restringen los derechos de la comunidad LGBTIQ+, enfocándose especialmente en las personas trans.

Entre estas medidas se encuentra la prohibición de la atención médica de afirmación de género para menores, incluyendo bloqueadores de la pubertad y terapias hormonales, así como la restricción de servicios de salud mental relacionados con la identidad de género.

Además, se han implementado leyes que impiden la discusión sobre orientación sexual o identidad de género en las escuelas y prohíben la existencia de clubes estudiantiles relacionados con temas LGTBIQ+. EFE

