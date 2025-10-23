Thales suministrará a Colombia una estación de radar para el control de tráfico aéreo

París, 23 oct (EFE).- La firma francesa aeroespacial y de Defensa Thales anunció este jueves un acuerdo para suministrar a Colombia una estación de radar de control de tráfico aéreo para mejorar la vigilancia del área terminal de maniobras de Bucaramanga.

En un comunicado, la empresa detalló que se trata de «radares de aproximación primario y secundario de próxima generación, STAR NG y RSM NG, ubicados en la estación de Picacho».

Este contrato, de acuerdo con Thales, forma parte de un proyecto de modernización a nivel nacional iniciado por la Aeronáutica Civil de Colombia -en asociación con la empresa local GyC- para mejorar la gestión del espacio aéreo y reforzar la colaboración con la Fuerza Aérea Colombiana.

«Sumando el conjunto combinado de radares STAR NG y RSM NG, habrá ahora seis radares Thales en operación en el país, lo que permitirá a los controladores aéreos rastrear continuamente la posición de las aeronaves, independientemente de las condiciones», señaló la compañía.

Mientras Thales se encargará de fabricar, entregar e instalar los radares de montaje conjunto STAR NG (Radar de Vigilancia Primaria de Aproximación) y RSM NG (Radar de Vigilancia Secundaria Modo S), su socio local, GyC, renovará la infraestructura existente, en un proyecto de 16 meses que está «bastante avanzado». EFE

