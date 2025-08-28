The Swiss voice in the world since 1935

The Killers y Sabrina Carpenter encabezan el cartel del Estéreo Picnic 2026 en Bogotá

Bogotá, 28 ago (EFE).- El Festival Estéreo Picnic (FEP) celebrará en 2026 su edición número 15 con un cartel de lujo encabezado por The Killers y Sabrina Carpenter, quienes junto a artistas como Lorde, Skrillex, Deftones, Peso Pluma y Young Miko prometen hacer historia en el Parque Simón Bolívar de Bogotá los próximos 20, 21 y 22 de marzo.

La organización del festival, a cargo de Páramo Presenta y Ocesa, reveló este jueves el cartel oficial de uno de los encuentros musicales más esperados de América Latina, que cada año reúne a miles de asistentes de Colombia y el mundo.

Además de los cabezas de cartel, la cita contará con la presencia de Interpol, Doechii, Turnstile, Peggy Gou, Kygo, Ivan Cornejo, Mochakk, The Whitest Boy Alive y el colectivo Brutalismus 3000, entre muchos otros nombres que dan forma a un ecléctico y diverso listado.

El FEP también incluirá talento español con la participación de Guitarricadelafuente y Judeline, dos de las voces emergentes más reconocidas de la nueva escena ibérica.

Junto a ellos estarán artistas colombianos como Luis Alfonso, Lalo Lasso y Manuel Lizarazo, que refuerzan la apuesta del festival por el talento local.

La edición de 2026 marcará un hito en la historia del Estéreo Picnic, que tras 15 años se ha consolidado como una de las plataformas más importantes de la región para la música en vivo.

«Un mundo distinto» —su lema desde el inicio— volverá a cobrar vida en la capital colombiana, que se prepara para tres días de celebración musical a gran escala. EFE

