The New Yorker elige a ‘Sirat’, de Óliver Laxe, como mejor película de 2025

Nueva York, 5 dic (EFE).- La prestigiosa revista The New Yorker eligió este viernes a la película española ‘Sirat’, de Óliver Laxe, coproducida con Francia, como la mejor del año por delante de ‘Una batalla tras otra’, de Paul Thomas Anderson.

Según el crítico Justin Chung, ‘Sirat’ es «un thriller de supervivencia visual sonoramente abrumador» que narra la búsqueda de un padre por su hija desaparecida en el desierto, mostrando al mismo tiempo encuentros inesperados con personajes marginales.

«La película no es una experiencia cínica o nihilista barata; sus horrores más graves surgen de una compleja comprensión de cómo la compasión humana persiste en un universo que se opone fundamentalmente a su existencia», destaca el crítico.

Desde su estreno en 2025, ‘Sirat’ ha acumulado importantes reconocimientos como el premio del jurado en el Festival de Cannes y el Gold Hugo a mejor película en la Chicago International Film Festival, además del Cannes Soundtrack Award por la música de Kangding Ray.

También ha sido nominada a varios galardones importantes, incluyendo los European Film Awards 2026 en categorías como mejor película, mejor dirección, mejor guion y mejor actor.

Es además la candidata oficial de España para competir en la categoría de mejor película internacional en los premios Oscar.

Por otra parte, Chung ensalza a ‘Una batalla tras otra’ por combinar humor y solidaridad «en medio de una pesadilla policial y política», subrayando que el actor Leonardo DiCaprio ofrece «una de sus interpretaciones más divertidas desde ‘El lobo de Wall Street'».

La cinta ganó recientemente el premio a mejor película en los Gotham Awards neoyorquinos y fue elegida mejor película por el New York Film Critics Circle, impulsando su carrera hacia los Oscar.

Además de ‘Sirat’ y ‘Un batalla tras otra’, The New Yorker destaca ‘A la deriva’, un drama de fuertes contrastes que explora la memoria y relaciones familiares fracturadas, o ‘Resurrection’, una obra experimental que aborda la identidad y la supervivencia en contextos de violencia social.

Por su parte, el crítico Anthony Lane pone el foco en documentales de corte político como ‘My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow’, que sigue a periodistas rusos independientes que se enfrentan a la persecución del estado, y ‘Agente secreto’, un tenso retrato de la vida bajo dictaduras modernas.

Según Lane, estas obras destacan por su «urgencia narrativa» y «capacidad de reflejar conflictos contemporáneos sin perder fuerza artística». EFE

