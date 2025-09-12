The Strongest logra reducir sanción de partidos sin público por mala conducta de hinchas

La Paz, 12 sep (EFE).- El boliviano The Strongest informó este viernes que logró reducir de seis a un partido sin público la sanción recibida el mes pasado por un incidente protagonizado por algunos de sus hinchas que lanzaron pirotecnia a la cancha durante un partido de la División Profesional.

El club indicó en sus redes sociales que el Tribunal de Apelaciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) dio «luz verde» a un recurso presentado «tras la sanción impuesta en el mes de agosto por los incidentes ocurridos en el cotejo entre The Strongest y Blooming» y que hubo «una resolución favorable» para los atigrados.

«En dicha resolución, se revoca parcialmente la sanción inicial, reduciendo de seis a un partido sin público la restricción impuesta», señaló.

Según el tigre de La Paz, el castigo de un partido sin público «ya fue cumplido» en el encuentro disputado el pasado 23 de agosto con el GV San José de Oruro por la fecha 18 de la Liga de la División Profesional.

«Lo que significa que nuestro primer plantel está plenamente habilitado para disputar sus próximos compromisos con el apoyo de toda su hinchada en las tribunas», agregó el club.

El equipo legal aurinegro también logró que se reconsidere la sanción económica que le fue impuesta inicialmente, «de setenta (70) a diez (10) salarios mínimos nacionales, lo que representa un alivio significativo para la institución».

Esto supone que el club ya no deberá pagar una mula de 206.250 bolivianos (29.633 dólares), sino de 27.500 bolivianos (3.951 dólares).

El incidente ocurrió el pasado 3 de agosto, durante la fecha 16 del torneo, cuando se disputaban los minutos adicionales de la segunda mitad del partido, en el que los locales llevaban una ventaja de 3-2 ante el Blooming.

Desde la grada de la barra brava de The Strongest, algunas personas lanzaron petardos y bengalas directamente hacia la cancha justo cuando había un tiro libre a favor de los atigrados cerca del área de la visita, lo que hizo que algunos jugadores se tiraran al piso y otros abandonaran el campo deportivo.

El delantero paraguayo-boliviano Juan Godoy, que viste la camiseta atigrada, hizo el ademán de pedir calma a la barra cuando un proyectil impactó en su cuerpo.

Los dirigentes de The Strongest calificaron entonces el hecho como «un acto vandálico» por el que apuntaron a dos dirigentes de la barra que se oponen a la actual administración del club.

La ‘Gloriosa Ultra Sur 34’, la barra señalada de ser causante del suceso, ofreció una disculpa y aseguró que el lanzamiento de la pirotecnia hacia la cancha fue un accidente.

Con 43 puntos, The Strongest lidera la Liga de la División Profesional, el principal torneo que se disputa este año en Bolivia, seguido por el Always Ready que tiene 40 unidades.

Los campeonatos locales se reanudarán este viernes tras la pausa por las fechas finales de las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026. EFE

