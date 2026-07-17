Thiago Ojeda vaticina una goleda de España a Argentina con intención de gafar a la roja

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Redacción deportes, 17 jul (EFE).- El argentino Thiago Ojeda, que este viernes fue presentado como jugador del Real Valladolid, vaticina una goleada de España a Argentina en la final del Mundial de este domingo con la intención de gafar al equipo español.

Preguntado por sus sensaciones de cara a la final del Mundial, durante su presentación como nuevo jugador del Valladolid, Ojeda ha comentado, entre risas, que España iba a ganar a Argentina 5-0, con la intención de «gafar» con esa afirmación una posible victoria de los de Luis de la Fuente.

El centrocampista argentino, de 23 años, ficha por el equipo blanquivioleta procedente del Villarreal CF, en una operación que responde a la apuesta del club por incorporar futbolistas jóvenes, con experiencia en el fútbol español y margen de crecimiento.

La final del Mundial enfrentará este domingo a España y Argentina, en Nueva York, en un duelo inédito por el título que acaparará la atención del fútbol internacional, también de Ojeda, que recurrió al humor para intentar atraer la suerte hacia la selección de su país. EFE

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