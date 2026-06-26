Thomas Christiansen: «La regla del enfrentamiento directo no es buena para la competición»

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East Rutherford, 26 jun (EFE).- El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, aseguró este viernes que la regla del enfrentamiento directo, nuevo criterio de desempate en la fase de grupos del Mundial 2026, por delante de la diferencia de goles, «no es buena para la competición» porque «le quita un poco la gracia» a los partidos.

«Nos quita la posibilidad de competir en el partido contra Inglaterra. Siempre que hay nuevas normas, se ven cómo responden, y en esta situación queda un partido no tan importante. Tener un equipo ya eliminado por este criterio no es bueno para la competición», afirmó Christiansen, preguntado por EFE, en la rueda de prensa previa al Panamá-Inglaterra de este sábado en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

Panamá se enfrentará a Inglaterra sabiéndose eliminada como cuarta del grupo L.

La derrota ante Croacia por 1-0 le imposibilita superar a la selección balcánica y colocarse tercera por mucho que los ‘canaleros’ derroten a Inglaterra, Croacia pierda su partido y el combinado panameño termine con mejor diferencia de goles.

«Eso le quita un poco la gracia», subrayó el técnico de Panamá.

Christiansen es de madre española, padre danés. Después de pasar parte de su infancia en Panamá por el trabajo de su padre y ahora ser el seleccionador del país, está tramitando su pasaporte panameño.

También catalogó a Inglaterra como «una de las favoritas» para ganar este Mundial junto a España, Argentina y Francia.

Preguntado sobre las pausas de hidratación, el técnico de Panamá fue muy crítico.

«Puedo entenderlo cuando hace calor, pero nosotros hemos estado en Toronto, donde perfectamente se podía jugar la primera parte entera sin parar. Pero aquí no solamente se piensa en el futbolista, sino también en el bolsillo», apuntó.

Christiansen, técnico con más partidos dirigiendo a Panamá en toda la historia, afronta el número 94 con un combinado que dirige desde 2020. El hispano-danés no pudo clasificar al equipo para la Copa del Mundo de Catar 2022, pero ha llevado a los ‘canaleros’ a las finales de Copa Oro en 2023 y de la Nations League de la Concacaf en 2025.

El de Inglaterra puede ser el último partido de Christiansen como seleccionador de Panamá.

«Me queda el último partido con la selección en este Mundial y a partir del 30 de junio ya veremos qué va a pasar. El 30 de junio iremos a Panamá y ya luego se hablará», aseveró.

Sobre la participación del conjunto centroamericano, Christiansen dijo que se lleva una sensación de «orgullo» por haber clasificado al equipo al Mundial pero también «agridulce» por no haber metido ningún gol en los dos primeros partidos, ambos perdidos 1-0 ante Ghana y Croacia, pese a que Panamá «mereció más».

Panamá buscará ante Inglaterra sumar sus primeros puntos de su historia en los Mundiales, después de que en Rusia 2018, su debut mundialista, perdieran los tres partidos de fase de grupos ante Bélgica, Túnez y una Inglaterra contra quien sí consiguieron anotar el primer gol de la historia del país en la Copa del Mundo. EFE

jta/gbf

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