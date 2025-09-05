The Swiss voice in the world since 1935

Thomas Christiansen admite su descontento tras el empate de Panamá con Surinam

(Corrige en el penúltimo párrafo el día del partido ante Guatemala. Bien: lunes)

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, no ocultó su descontento tras el empate 0-0 este jueves con Surinam en el debut de los canaleros en el grupo A de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf hacia el Mundial 2026.

«No estoy satisfecho. En un principio por el resultado, porque buscaba la victoria, que no nos fue posible», afirmó el técnico en la rueda de prensa, visiblemente menos sereno de lo habitual.

El entrenador destacó que enfrente tuvieron a «un buen rival que nos lo puso difícil» y reconoció que, de cara a los próximos compromisos, «tenemos que mejorar en algunas fases del partido si queremos ganar».

Christiansen calificó el choque como «un partido loco» y, ante las preguntas sobre la falta de contundencia ofensiva de su equipo, respondió «hay que cambiar un poco las preguntas, siempre son las mismas, contundencia, goles. Sí, es verdad, el fútbol es de goles, de meterlas, (hoy) no los hemos podido meter».

«En la Copa Oro fuimos el equipo con más goles», aclaró en su defensa el entrenador hispanodanés.

También subrayó la actuación del guardameta rival: «creo que también hay que felicitar al portero (Etienne Vaessen) que hizo unas paradas increíbles» y precisó que le preocuparía más que la falta de contundencia frente al arco el «no generar esas ocasiones».

El técnico insistió en que «quería los tres puntos», aunque admitió que «cuando no puedes ganar te tienes que conformar con el punto».

Añadió además que «aquí Guatemala y El Salvador no lo van a tener nada fácil» y consideró que eso dará mayor valor al empate conseguido frente a Surinam.

Finalmente, Christiansen adelantó que ya piensa en el compromiso del lunes próximo de local ante Guatemala.

«Lo que viene es el partido ante Guatemala en el Rommel (Fernández Gutiérrez) con nuestra gente, con la máxima ilusión y la obligación de sacar tres puntos», finalizó. EFE

rao/mt/car

