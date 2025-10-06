Thunberg denuncia que Israel intenta eliminar a toda población de Gaza tras ser deportada

Atenas, 6 oct (EFE).- La activista sueca Greta Thunberg ha denunciado este lunes que «Israel está intentando eliminar a una población entera», a su llegada al aeropuerto de Atenas con un grupo de 135 miembros de la flotilla Global Sumud que han sido deportados por Israel tras haber sido detenidos cuando navegaban hacia la Franja.

«Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia», señaló Thunberg ante los medios en el aeropuerto, donde los integrantes de la Flotilla fueron recibidos por cientos de personas con banderas palestinas y pancartas contra el «genocido».

La activista sueca señaló que la comunidad internacional debe poner en foco en que «mientras Israel intensificaba su genocidio y destrucción masiva» para intentar «eliminar una población entera», ha violado el derecho internacional al impedir que la ayuda humanitaria que llevaba la Flotilla entrara en el enclave, donde, dijo, «la gente se está muriendo de hambre».EFE

