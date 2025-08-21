Thunberg y activistas climáticos bloquean centro de Oslo contra política petrolera noruega

Copenhague, 21 ago (EFE).- Varios centenares de activistas climáticos, entre ellos la sueca Greta Thunberg, bloquearon este jueves el centro de Oslo para pedir a Noruega que abandone la explotación petrolera.

Dieciséis de ellos ocuparon temporalmente la sede de un banco en la principal calle peatonal con pancartas de protesta y fueron desalojados luego por la Policía.

La acción forma parte de un grupo de iniciativas impulsadas por el grupo Extinction Rebellion desde la semana pasada y que han incluido el bloqueo durante un día y medio a la entrada a una de las principales refinerías de este país nórdico, en el que también participó Thunberg.

Los activistas reclaman al Gobierno noruego que presente un plan para el progresivo abandono del petróleo y el gas antes de las próximas elecciones legislativas, que se celebrarán el 8 de septiembre.

«Es increíble que no haya un plan para su eliminación gradual, los combustibles fósiles no tienen ningún futuro. Es indefendible continuar de esta manera. Nuestra oposición sigue en Oslo», señaló en un comunicado esta organización, que ha convocado a activistas de toda Europa.

Noruega es el principal exportador de gas y petróleo de Europa occidental. EFE

