Thunberg y Albanese, al frente de una manifestación en Roma en apoyo de Palestina

Roma, 29 nov (EFE).- La activista Greta Thunberg y la relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, participaron este sábado en una manifestación en Roma en contra de las partidas en defensa de los Presupuestos del Gobierno de Giorgia Meloni y en apoyo a Palestina.

La manifestación arrancó desde la plaza Porta San Paolo de Roma y al frente de la misma pudo verse a la joven activista climática, a la relatora sancionada por Estados Unidos y al brasileño Thiago Avila.

Detrás de ellos marcharon miles de personas con banderas de Palestina y gritando lemas como ‘Meloni dimisión’ o contra el sionismo.

Otras llevaron carteles en solidaridad con el imán de Turín (norte), Mohamed Shanin, arrestado y a la espera de su expulsión del país por haber apoyado el ataque del 7 de octubre del grupo islamista Hamás.

Esta manifestación es la segunda acción del sindicato USB después de una huelga convocada la víspera en todos los sectores y en todo el país en contra del gasto en defensa incluido en los Presupuestos del Gobierno y para exigir la ruptura de relaciones con Israel.

La huelga del día anterior tuvo un impacto muy limitado pero en algunas ciudades se celebraron manifestaciones amplias, especialmente en Génova (norte), que contó también con la presencia de Albanese y de Thunberg, así como con el griego Yanis Varoufakis.

En Turín, una manifestación propalestina terminó con el asalto de la redacción del diario ‘La Stampa’, unos hechos que han sido muy criticados por las autoridades del país. EFE

