Thyssenkruppsteel Europe acuerda un recorte de 11.000 empleos con IG Metall

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 1 dic (EFE).- Thyssenkruppsteel Europe, filial siderúrgica de Thyssenkrupp y el mayor productor de acero de Alemania, ha llegado a un acuerdo con el sindicato IG Metall para el recorte de 11.000 empleos hasta el 30 de septiembre de 2030.

Thyssenkruppsteel Europe informó este lunes de que el acuerdo incluye detalles sobre conciliación de intereses, un plan social y otros acuerdos empresariales.

Por ejemplo, la cuantía de las indemnizaciones y de las jubilaciones anticipadas, pero ambas partes han acordado guardar silencio sobre las condiciones.

El plan de reestructuración de Thyssenkruppsteel Europe prevé la reducción o externalización de unos 11.000 empleos, hasta 16.000 trabajadores, y de la capacidad de producción, que quedaría entre 8,7 y 9 millones de toneladas anuales, desde los 11,5 millones de toneladas anuales que produce actualmente, plan que ya había sido presentado hace un año.

El acuerdo logrado con el sindicato del sector del metal alemán garantiza la financiación de la reestructuración hasta el 30 de septiembre de 2030 por parte de la empresa.

Thyssenkruppsteel Europe afronta un problema de exceso de capacidad de producción y bajos precios debido a la competencia de Asia.

La consejera delegada de Thyssenkruppsteel, Marie Jaroni, señaló que el objetivo de la empresa es lograr a largo plazo una posición líder en Europa. EFE

