Tianjin ultima preparativos para cumbre de la OCS, con líderes como Xi, Putin y Modi

2 minutos

Tianjin (China), 30 ago (EFE).- La ciudad china de Tianjin (noreste) anunció que ha completado los preparativos para la cumbre de la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que comenzará este domingo y en la que coincidirán líderes como el presidente chino, Xi Jinping, su homólogo ruso, Vladímir Putin, o el primer ministro indio, Narendra Modi.

El vicealcalde ejecutivo de Tianjin, Wang Xu, informó este viernes de que «todos los trabajos preparatorios en toda la ciudad ya están completamente concluidos, y la ciudad está lista para acoger la cumbre», recogió hoy el diario local Tianjin Daily.

La ciudad, con unos 14 millones de habitantes en su jurisdicción, ya acogió el pasado julio la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OCS.

La urbe presenta una intensa presencia policial en numerosos puntos en la víspera de la cumbre, en la que participarán mandatarios de Rusia, Bielorrusia, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán, además de países observadores como Turquía, Irak, Indonesia, Malasia y Vietnam.

Las autoridades municipales avisaron esta semana de que varias calles de la ciudad estarán sometidas a restricciones temporales y quedarán inaccesibles, excepto para aquellas personas acreditadas para el evento.

Se recomendó a la ciudadanía planificar con antelación sus desplazamientos, optar en lo posible por el transporte público y atender las indicaciones de la policía de tráfico desplegada en los accesos.

Las autoridades informaron además de que casi 1.000 voluntarios seleccionados de universidades locales prestarán asistencia durante el evento, según Tianjin Daily.

Por su parte, la empresa estatal State Grid Tianjin Electric Power Company anunció esta semana que las instalaciones que acogerán la cumbre serán abastecidas íntegramente con electricidad procedente de fuentes renovables.

La OCS cuenta entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, cubriendo aproximadamente el 40 % de la población mundial.

El grupo carece de cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, y se presenta como un foro para la buena vecindad y la cooperación política, económica y en seguridad, si bien existen tensiones internas entre sus miembros. EFE

