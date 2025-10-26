Ticos y guatemaltecos se reparten oros individuales en el boliche de los Centroamericanos

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 25 oct (EFE).- La costarricense Jessica Atan y el guatemalteco Diego Aguilar se alzaron este sábado con las medallas de oro en las categorías individuales de boliche, rama femenina y masculina, respectivamente, en el marco de los XII Juegos Centroamericanos que se disputan en la capital guatemalteca.

Atan dominó la competencia femenina celebrada en el centro de entretenimiento Metro Bowl, acumulando un total de 1.369 puntos. El podio lo completaron las anfitrionas guatemaltecas Ana Bolaños (1.345), quien se llevó la plata, y Ana Morales (1.299), que obtuvo el bronce.

«Es una medalla muy especial… significa mucho esfuerzo y muchos años de estar tratando de mejorar», afirmó la campeona costarricense, que consideró la presea como un logro para todo Costa Rica.

«En el equipo siempre estamos muy claros de que cualquier medalla de todos los compañeros del equipo es una medalla para Costa Rica», enfatizó.

En la rama masculina, el guatemalteco Diego Aguilar se impuso con una puntuación de 1.480, asegurando el oro para el país sede. La plata fue para el costarricense Rodolfo Madriz (1.430 puntos), mientras que el panameño Alejandro Matos (1.426) se quedó con la medalla de bronce.

«Realmente esto es simplemente el resultado de los entrenos y el cansancio que tuvimos durante meses y meses para este torneo, y estamos muy felices por este nuevo logro», dijo el guatemalteco tras subir al podio.

La acción del boliche continuará mañana domingo con la modalidad de dobles, antes de dar paso a las competiciones de tríos y, finalmente, la de equipos, en estos Juegos que congregan a más de 3.000 atletas de siete países de la región.

Los XII Juegos Centroamericanos se celebran del 18 al 30 de octubre con un programa de 41 deportes y 55 disciplinas. EFE

ao/gbf

(foto) (video)