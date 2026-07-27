Tifón Noul deja alertas por inundaciones en el sur de China tras avanzar hacia el interior

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Pekín, 27 jul (EFE).- El tifón Noul, ya debilitado tras tocar tierra el domingo en la provincia china de Cantón (sureste), mantenía este lunes el riesgo de fuertes lluvias e inundaciones en el sur y el centro del país, donde las autoridades vigilan la crecida de ríos y posibles desastres secundarios.

Noul, el duodécimo tifón del año según la nomenclatura china, tocó tierra hacia las 03:50 hora local del domingo (19:50 GMT del sábado) en la localidad de Pinghai con vientos máximos de 45 metros por segundo.

El Centro Meteorológico Nacional indicó el domingo que el sistema se debilitó tras su entrada en tierra y avanzaba hacia el norte-noroeste por el interior de Cantón, con previsión de penetrar en el sur de Hunan durante la madrugada de este lunes.

Las autoridades mantuvieron avisos por lluvias torrenciales y tiempo convectivo severo, con acumulados extremos previstos en puntos de las provincias de Cantón, Jiangxi (centro) y Hunan (centro), además de vientos fuertes en áreas costeras del sur de China.

En Cantón, la oficina hidrológica provincial informó de que, hasta la tarde local del domingo, once ríos y trece estaciones hidrológicas habían superado los niveles de alerta.

Hunan activó el domingo una respuesta de emergencia de tercer nivel en sus catorce ciudades y prefecturas ante la llegada de las lluvias asociadas al tifón, con previsiones de entre 80 y 200 milímetros en el este y norte provincial, y máximos locales superiores a 300 milímetros.

En la región semiautónoma de Hong Kong, donde el observatorio rebajó el domingo sus señales de ciclón tropical a medida que Noul se alejaba hacia el interior de Cantón, las autoridades contabilizaron 21 heridos, 29 refugios temporales abiertos y más de 300 reportes de árboles caídos.

La actividad aérea se mantiene afectada, aunque sin cancelaciones masivas este lunes: según datos de Feichangzhun consultados en la mañana local, los aeropuertos de Cantón, Macao y Shenzhen operaban con normalidad, mientras el de Hong Kong registraba retrasos de pequeña escala.

Noul motivó la evacuación preventiva de más de 750.000 personas en el sureste de China y la asignación de 100 millones de yuanes (14,8 millones de dólares) para tareas de recuperación.

Julio ha estado marcado en China por una sucesión de desastres naturales, con al menos 39 muertos por las lluvias asociadas al tifón Maysak en Guangxi (sur), 21 fallecidos en un deslizamiento de tierra en Gansu (noroeste), 11 muertos por tormentas y tornados en Hubei (centro) y nuevas víctimas este fin de semana por riadas y derrumbes en el norte y noroeste del país. EFE

aa/rrt

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