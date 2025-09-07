TIFF estrena ‘Wake Up Dead Man’, el tercer film de la serie Knives Out con Daniel Craig

Toronto (Canadá), 6 sep (EFE).- ‘Wake Up Dead Man: A Knives Out’, la tercera película de la serie de misterio dirigida por Rian Johnson y que está protagonizada por una lista casi interminable de estrellas capitaneadas por el británico Daniel Craig, se estrenó este sábado en la tercera jornada del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

En ‘Wake Up Dead Man: A Knives Out’ Craig vuelve a interpretar a Benoit Blanc, al que ya dio vida en ‘Knives Out’ (2019) y ‘Glass Onion’ (2022), los dos filmes anteriores de la serie y que también fueron estrenados en TIFF, para resolver un asesinato en una iglesia.

Tras la proyección del film, el público irrumpió en aplauso con la aparición sobre el escenario de parte del elenco del film: Daniel Craig, Josh O’Connor, Glenn Close, Kerry Washington, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner y Andrew Scott entre otros.

Al explicar por qué año tras año ha decidido estrenar su trilogía en Toronto, Johnson dijo que aunque TIFF «es un festival enorme, se siente como muy local y hecho en una ciudad que ama el cine».

De forma similar se expresó la actriz Scarlett Johansson que el lunes presenta en Toronto su primera película como directora, la tragicomedia ‘Eleanor the Great’. El film, que fue estrenado en mayo en el Festival de Cannes, está protagonizado por la actriz estadounidense June Squibb, de 95 años.

En una rueda de prensa este sábado, Johansson declaró que TIFF está más concentrado en las películas que en un desfile de estrellas por lo que es más fácil «tener conversaciones» a la vez que el público «se siente muy concentrado» en las películas.

La tercera jornada de TIFF, que concluirá el 14 de septiembre, también sirvió para los estrenos mundiales de ‘Roofman’, con Channing Tatum y Kirsten Dunst, y ‘Good Fortune’, el primer film como director del cómico Aziz Ansari y en el que participan Seth Rogen, Keke Palmer, Sandra Oh y Keanu Reeves.

En ‘Roofman’, basada en una historia real, Tatum da vida a un ladrón especializado en robar restaurantes McDonald’s y que tras ser condenado a 45 años de prisión se escapa, se esconde en una tienda de juguetes y se enamora de una de las empleadas del establecimiento.

La crítica ha alabado el film y ha señalado que supone la mejor actuación de la carrera de Tatum.

Fuera de las salas de cine, este sábado TIFF fue el escenario de una pequeña protesta contra el controvertido documental ‘The Road Between Us: The Ultimate Rescue’.

El film, dirigido por el canadiense Barry Avrich, se centra en la figura de un general retirado de las fuerzas armadas israelíes, Noam Tibon, que intenta rescatar a su familia durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó unos 1.200 muertos en las comunidades fronterizas con la Franja de Gaza y 251 personas secuestradas.

La protesta se desarrolló en la avenida en la que se sitúa la sede de TIFF, en pleno corazón de Toronto. Varios activistas con banderas palestinas colocaron sábanas cubiertas con pintura roja a los pies de un letrero de TIFF. EFE

