Tigo busca «crear valor a largo plazo en Latinoamérica» con compra de Telefónica en Chile

2 minutos

Santiago, 10 feb (EFE).- La operadora de telefonía Tigo, perteneciente a la multinacional de Luxemburgo Millicom, aseguró este martes que la adquisición de los activos de la filial en Chile de la española Telefónica le permitirá «crear valor a largo plazo en América Latina».

«Chile es un mercado estratégico con fundamentos sólidos y una fuerte demanda de conectividad de alta calidad», dijo en un comunicado el consejero delegado de Millicom, Marcelo Benítez.

Telefónica informó este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España la venta por 1.215 millones de dólares (unos 1.030 millones de euros) de su filial en Chile a Millicom y al holding francés NJJ.

El importe incluye un pago en efectivo de 50 millones de dólares estadounidenses que se abonarán al cierre de la operación y otro aplazado de 340 millones de dólares (unos 286 millones de euros) que se pagarán «en base a los resultados financieros de Telefónica Chile».

La operación se enmarca en el plan estratégico presentado el pasado noviembre por la multinacional española, que busca la salida de la compañía de Hispanoamérica.

Millicom explicó en un comunicado que será el socio minoritario, con el 49 %, mientras que NJJ, tendrá el 51 % restante, aunque tendrá la opción de comprar las acciones del holding francés «después del quinto y sexto año posteriores al cierre de la operación».

«Aunque Millicom tendrá inicialmente una participación minoritaria, la compañía operará el negocio desde el primer día y aplicará el manual operativo de Millicom para estabilizar y fortalecer el activo, aprovechando su amplia experiencia regional», indicó la compañía.

Al presentar su plan estratégico el pasado noviembre, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, explicó que prevé culminar la salida de Hispanoamérica en los próximos meses, incluida su presencia en países como México, Venezuela y Chile, en una estrategia que comenzó en 2019 y que ha continuado con el nuevo plan.

Millicom adquirió el pasado octubre la filial uruguaya de Telefónica y anunció la semana pasada la compra del 67,5 % de los activos de Movistar en Colombia. EFE

vc/mmm/gad